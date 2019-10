Hong Kong, Usa approvano legge pro democrazia. Ira della Cina

Hong Kong: ok Camera Usa a legge pro-democrazia. Cina,"indignazione"

La Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato una legge a sostegno delle proteste per la democrazia ad Hong Kong, denominata 'Democracy Act', che ora passerà al vaglio del Senato pronto a ratificarla. Una mossa che ha immediatamente sollevato l'ira di Pechino.

La Cina ha espresso “forte indignazione” e “ferma opposizione” e minacciato rappresaglia nei confronti degli Stati Uniti se il provvedimento diventerà legge. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang, in una nota diffusa ai media statali cinesi, dopo che il disegno di legge ha passato l’esame della Camera dei Rappresentanti Usa.

“Se il disegno di legge verrà approvato danneggerà non sol gli interessi cinesi, ma anche le relazioni sino-statunitensi e gli interessi degli Stati Uniti”, si legge nella nota a firma del portavoce del Ministero degli Esteri, Geng Shuang, e la Cina “prenderà sicuramente misure efficaci a contrasto e per salvaguardare fermamente i suoi interessi di sovranità, sicurezza e sviluppo”. Se verrà approvato, lo Hong Kong Human Rights and Democracy Act, comporterà una revisione annuale dello status speciale conferito dagli Usa a Hong Kong in virtù di una legge del 1992, e permetterà di sanzionare economicamente i funzionari cinesi e di Hong Kong ritenuti responsabili di violazioni dei diritti di base garantiti all’ex colonia britannica dopo il ritorno alla Cina, nel 1997.

Hong Kong: caos in Parlamento, Lam non fa discorso e lascia l'aula

Caos al parlamento di Hong Kong, dove la leader della Regione amministrativa speciale cinese, Carrie Lam, era attesa per il discorso di indirizzo, che non ha potuto pronunciare per le proteste dei parlamentari pro-democratici e che invece verrà diffuso via video. Pochi minuti dopo il suo ingresso nell’aula dell’Assemblea legislativa, il Parlamento di Hong Kong, la riunione è stata sospesa, prima ancora che Lam potesse iniziare a parlare. Tra le manifestazioni di protesta, due parlamentari pro-democratici hanno indossato maschere raffiguranti il presidente cinese, Xi Jinping, e altri parlamentari del Civic Party si sono presentati con t-shirt con la scritta “cinque richieste, non una di meno”, slogan dei manifestanti di Hong Kong che protestano da oltre quattro mesi nella città semi-autonoma. Tra le richieste vi sono il ritiro della legge sull’estradizione, confermato da Lam il mese scorso, la creazione di una commissione di indagine indipendente sull’operato della polizia di Hong Kong nella gestione delle proteste e le libere elezioni. Poco dopo essersi allontanata, Lam è tornata in aula, ma ancora una volta è stata sovrastata dalle proteste, e ha lasciato la sede dell’Assemblea legislativa, scortata dalla sicurezza mentre veniva presa di mira da alcuni parlamentari, tra loro chi scagliandole cartelli di protesta. Il presidente del parlamento, Andrew Leung, ha deciso di aggiornare la seduta.