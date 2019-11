Hong Kong, Xi Jinping incontra Carrie Lam a Shanghai: "Grande fiducia in lei"

Hong Kong: Xi, "alto grado fiducia" in leader Lam

Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto a manifestare "un alto grado di fiducia" nella leader di Hong Kong, Carrie Lam, durante il loro incontro a Shanghai. Lo riporta la Xinhua. Lam ha guidato governo di Hong Kong "per adempiere in pieno ai suoi doveri, ha lottato per stabilizzare la situazione e migliorare l'atmosfera sociale. Ha fatto molto duro lavoro", ha osservato Xi, sottolineando come "porre fine alla violenza e al caos e ripristinare l'ordine sia il compito piu' importante per Hong Kong al momento". Lam era data in uscita per la gestione delle manifestazioni a favore della democrazia che hanno destabilizzato la reputazione dell'hub finanziario.