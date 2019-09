Hong Kong, dopo il bastone la carota. Xi: "Garantiremo l'autonomia"

Hong Kong, Xi Jinping: "Continuerò a rispettare alto grado di autonomia"

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha promesso di continuare a rispettare l'autonomia di Hong Kong, l'ex colonia britannica scossa da giugno da manifestazioni contro il governo centrale di Pechino. Parlando a un ricevimento a Pechino alla vigilia della celebrazione del 70esimo anniversario della Repubblica popolare cinese, Xi si e' impegnato a continuare ad applicare il principio "un Paese, due Sistemi" sul territorio e a rispettare il suo "alto grado di autonomia".

HONG KONG: MANIFESTAZIONI E SCONTRI, ARRESTATI VOLTI SIMBOLO DELLA PROTESTA

Nottata all'insegna degli scontri tra polizia e manifestanti a Hong Kong, dove - denuncia il Fronte civile per i diritti umani - le forze dell'ordine hanno proceduto alle prime ore di oggi all'arresto di noti esponenti del movimento, tra cui uno degli organizzatori delle proteste, Ventus Lau e l'attore Gregory Wong in relazione al loro presunto coinvolgimento nell'assalto al parlamento di luglio. E proprio davanti alla sede del Complesso Legislativo sono scoppiati i disordini tra manifestanti e polizia la notte scorsa con lancio di pietre e bombe incendiarie contro gli agenti che hanno risposto con idranti, gas lacrimogeni, proiettili di gomma. La polizia ha intanto posto il veto ad una marcia che il Fronte civile per i diritti umani ha proposto di far svolgere nel 70mo anniversario della Fondazione della Repubblica popolare cinese, domani. E alla vigilia delle celebrazioni, il capo dell'esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, è partita alla volta di Pechino.