Cina e Usa litigano sul 5G, ma intanto Huawei lavora già al 6G

Stati Uniti e Cina litigano sul 5G. Ma intanto Huawei sta lavorando già a quello che viene dopo, il 6G. Secondo quanto riporta il portale specializzato in tecnologia e innovazione The Logic, il colosso cinese del digitale ha infatti dato il via alle operazioni di ricerca e sviluppo in merito in Canada, nel proprio centro di ricerca che si trova nall'area della città di Ottawa. Una mossa a effetto che arriva in un momento delicato nei rapporti con Washington e dopo l'annuncio dell'arrivo di un sistema operativo firmato Huawei.

Huawei, azienda: "Proroghe non cambiano trattamento ingiusto da Usa"

Nel frattempo secondo Huawei, la proroga di 90 giorni all'entrata in vigore delle misure che le impediranno di acquistare forniture dalle aziende statunitensi non cambierà il fatto che è stata "trattata ingiustamente". Il commento dell'azienda arriva all'indomani delle dichiarazioni del ministro del Commercio statunitense, Wilbur Ross, che ha annunciato anche l'inserimento nella "Entity list" - la lista delle aziende alle quali sono applicate queste misure - di altre 46 controllate del colosso cinese. "E' chiaro che questa decisione, presa in questo momento particolare, è politicamente motivata e non ha niente a che fare con la sicurezza nazionale", si legge in una dichiarazione di Huawei, secondo cui tali misure "violano i principi base della libera concorrenza". Per la società cinese, infatti, "non sono nell'interesse di nessuno, nemmeno in quello delle imprese statunitensi. I tentativi di sopprimere gli affari di Huawei non aiuteranno gli Stati Uniti a raggiungere la leadership tecnologica". A schierarsi contro il divieto è stato anche il governo di Pechino, attraverso il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang. "Non importa ciò che fanno gli Stati Uniti, questo non può cambiare la natura errata della generalizzazoine del concetto di sicurezza nazionale, dell'abuso di misure di controllo dell'export, dell'adozione di pratiche discriminatorie scorrette contro aziende specifiche in altri paesi, e perfino la loro soppressione palese, in assenza di prove", ha affermato Geng invitando gli Usa ad "abbandonare immediatamente questo approccio sbagliato".