"Huawei aiutò la Nord Corea a costruire internet". Nuove tensioni con gli Usa?

Huawei: aiuti alla Corea del Nord per sviluppo rete 3G

Huawei ha segretamente aiutato il governo della Corea del Nord a "costruire e mantenere la rete wireless commerciale 3G del Paese". E' quanto emerge da documenti segreti finiti nelle mani dei giornalisti del Washington Post. Come confermato al quotidiano anche da ex dipendenti dell'azienda che hanno chiesto l'anonimato, Huawei avrebbe collaborato con la Panda International Information Technology, di proprieta' del governo cinese, su una varieta' di progetti in Corea del Nord per almeno otto anni, anche se non e' stato possibile ricostruire il ruolo dell'azienda.

Il caso Corea del Nord può rimettere Huawei al centro delle tensioni con gli Usa

Il colosso delle telecomunicazioni e' da tempo al centro di una battaglia commerciale con gli Stati Uniti, preoccupati che il governo cinese possa sfruttare le infrastrutture di Huawei per compiere operazioni di spionaggio. A maggio di quest'anno, l'azienda e' stata inserita dagli Usa nella lista nera delle aziende straniere, con conseguente divieto di esportare o importare prodotti dal mercato americano. Come evidenziato dal Post, e' da verificare anche se Huawei, che ha utilizzato in passato componenti prodotti negli Stati Uniti per le sue tecnologie, abbia violato le leggi sulle esportazioni del Paese, che vietano rapporti commerciali con la Corea del Nord. Huawei ha replicato con un comunicato nel quale dichiara di "non avere alcuna presenza d'affari" in Corea del Nord. Tuttavia, un portavoce dell'azienda non ha chiarito se in passato siano stati condotti affari a Pyongyang, sia direttamente sia indirettamente. Huawei non ha contestato la veridicita' dei documenti pubblicati.

I file che dimostrano il coinvolgimento di Huawei con il Paese sottoposto a sanzioni internazionali sono stati condivisi sulla piattaforma pubblica GitHub e consistono in due fogli di lavoro che identificano codici, nomi e fornitori di centinaia di progetti. "Le informazioni in questi fogli di lavoro sono state fornite da un ex dipendente di Huawei, che li ha divulgate sotto garanzia di anonimato", si legge nella descrizione dei file: "I documenti ottenuti dal Washington Post illustrano come l'azienda tecnologica cinese Huawei, insieme all'azienda cinese Panda, abbia contribuito silenziosamente alla costruzione e alla manutenzione della prima rete wireless commerciale 3G della Corea del Nord, Koryolink".