Huawei compra tecnologia dalla Russia per il riconoscimento facciale

Huawei acquista tecnologia russa per il riconoscimento facciale

Il colosso tecnologico cinese Huawei ha acquisito la tecnologia per il riconoscimento facciale Russia Vocord. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik". La transazione e' stata completata nel maggio di quest'anno attraverso la societa' Igl SoftLab di Mosca. La societa' e' controllata congiuntamente dalla consociata russa di China HuaweiTechnologies e da Huawei Digital Technology (Hong Kong) Co. Secondo una fonte consultata dall'agenzia il valore della transazione ammonterebbe a 40-50 milioni di dollari.

Un rappresentante di Huawei ha confermato alla stampa che la filiale russa della societa' e la sua filiale di Hong Kong sono diventate comproprietarie di Igl SoftLab, ma non hanno rivelato i dettagli finanziari. Secondo quanto riferito, Vocord non solo ha venduto il brevetto a Igl SoftLab, ma ha anche rilevato la maggior parte del suo personale. Un esperto intervistato dalla testata ha spiegato che la Cina ha innescato una corsa allo sviluppo di sistemi di riconoscimento facciale e che i progetti di innovazione in Russia sono decine di volte piu' economici rispetto agli Stati Uniti. L'esperto ritiene che Huawei abbia gia' un proprio algoritmo di riconoscimento facciale, ma che potrebbe essere interessata a telecamere ad alta definizione con funzioni "intelligenti" sviluppate da societa' russe.