Huawei, l'ostilità Usa non blocca la crescita: fatturato su in tutte le voci

Huawei: in I semestre ricavi in crescita nonostante tensioni Usa

Huawei ha annunciato i suoi risultati commerciali per la prima metà di 2019: entrate per 58,34 miliardi di dollari, con un aumento del 23,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il margine di profitto netto della società per il primo semestre 2019 è stato dell'8,7%. Con una gestione efficace e prestazioni eccellenti in tutti i settori finanziari indicatori, l'attività di Huawei è rimasta solida nella prima metà del 2019.

Nei carrier business di Huawei, i ricavi delle vendite di H1 hanno raggiunto i 21,3 miliardi di dollari, con una crescita costante nella produzione e spedizione di apparecchiature per reti wireless, trasmissione ottica, data communications, IT e prodotti correlati. Ad oggi, Huawei ha ottenuto 50 contratti 5G e ha spedito oltre 150.000 stazioni base ai mercati di tutto il mondo.

Nel business aziendale di Huawei, i ricavi delle vendite di H1 sono stati di 4,59 miliardi di dollari. Huawei continua a migliorare il proprio portafoglio ICT su più domini, tra cui cloud, intelligenza artificiale, campus reti, data center, Internet of Things e elaborazione intelligente. Rimane un affidabile fornitore per clienti governativi e di pubblica utilità, nonché clienti in settori commerciali come finanza, trasporti, energia e automobile.

Nel settore consumer di Huawei, i ricavi delle vendite di H1 hanno raggiunto i 32,1 miliardi di dollari. Le spedizioni di smartphone Huawei (compresi i telefoni Honor) hanno raggiunto le 118 milioni di unità, con un aumento del 24% su base annua. La compagnia ha registrato anche una rapida crescita nelle sue spedizioni di tablet, PC e dispositivi indossabili. Huawei sta lavorando sul suo ecosistema di dispositivi per offrire un'esperienza intelligente più fluida a tutti gli utenti. Ad oggi, l'ecosistema di servizi mobili Huawei ha registrato oltre 800.000 sviluppatori e 500 milioni di utenti in tutto il mondo.

"Le entrate sono cresciute rapidamente fino a maggio" ha detto il presidente Liang Hua. "Date le fondamenta che abbiamo posto nella prima metà dell'anno, continuiamo a vedere una crescita anche dopo essere stati aggiunti alla entity list". Senza citarli direttamente, il presidente Liang Hua di fatto ha ridimensionato gli effetti dei provvedimenti Usa, affermando che le operazioni procedono come normalmente. "Questo non significa dire che non abbiamo delle difficoltà davanti a noi. Ci sono, e potrebbero influenzare la nostra dinamica sul breve termine - ha affermato - ma resteremo in carreggiata. Supereremo queste sfide e siamo fiduciosi che Huawei entrerà in una nuova fase di crescita, appena il peggio sarà passato".



Luigi De Vecchis Luigi De Vecchis

5G: De Vecchis (Huawei): "Golden power, no a risposte emotive dall'Italia"

Il governo dovrà liberare nuove frequenze per lo sviluppo del 5G. A esserne convinto il presidente di Huawei Italia, Luigi De Vecchis. "Ci sara' bisogno di talmente tanto spazio che il governo sara' costretto a liberare altre frequenze per rispondere a esigenze applicative che nasceranno", ha detto. Il manager si è soffermato anche sulle conseguenze per il gruppo degli accordi di condivisione della rete che varie telco stanno sottoscrivendo: "Aumentera' la competizione fra noi vendor", ha sottolineato, spiegando che pero' portera' anche vantaggi. Sul tema del Golden power c'e' stata "una risposta d'emotività legata ai rapporti (di Huawei, ndr) con gli Usa" ha detto ancora De Vecchis. "Il governo italiano non può dipendere da pressioni di questo tipo perché è in gioco lo sviluppo del Paese. Ogni ritardo avrà un grosso impatto sulla trasformazione di questo Paese", ha aggiunto.