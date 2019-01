Huawei, gli Usa chiedono al Canada l'estradizione di Meng. La Cina non ci sta

Usa chiederanno al Canada l'estradizione di Meng, Cfo di Huawei

Gli Stati Uniti hanno informato il Canada che chiederanno formalmente l'estradizione della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, arrestata il primo dicembre a Vancouver. Lo ha dichiarato l'ambasciatore canadese negli Stati Uniti, David MacNaughton, in un'intervista al quotidiano Globe and Mail. La richiesta di estradizione dovrà essere presentata entro il 30 gennaio, ovvero 60 giorni dopo l'arresto. La figlia del fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, è stata arrestata su richiesta degli Stati Uniti, dove è accusata di aver violato le sanzioni imposte all'Iran. La manager è stata poi rilasciata su cauzione ed è attesa in tribunale il 6 febbraio. Una volta che il Canada avrà ricevuto la richiesta, avrà 30 giorni per decidere se ci siano le condizioni per approvare l'estradizione. L'arresto di Meng ha provocato grosse tensioni tra Canada e Cina; l'estradizione acuirebbe senza dubbio i contrasti tra Pechino e Washington, impegnate nel tentativo di trovare un accordo commerciale.

Huawei: confida in "giusta conclusione" caso 'numero 2' Meng

Il gigante delle telecomunicazioni di Shenzhen, Huawei, ha fiducia in una "giusta conclusione" del caso che vede al centro la sua direttrice finanziaria, Meng Wanzhou. Gli Stati Uniti intendono chiedere formalmente l'estradizione al Canada di Meng, 'numero 2' del colosso e figlia del fondatore, secondo quanto anticipato nelle scorse ore dall'ambasciatore canadese negli Usa, David McNaughton, al quotidiano canadese The Globe & Mail. Huawei, che ha diffuso una nota rilanciata da Cnbc Tv, ribadisce anche di osservare tutte le leggi e i regolamenti dei Paesi in cui opera, anche per quanto riguarda "il controllo delle esportazioni e le leggi sulle sanzioni delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti e dell'Unione Europea".