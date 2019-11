Huawei ora punta sulle sue app: investe un miliardo sugli sviluppatori

Huawei ora si fa le app, 1 miliardo agli sviluppatori

Huawei ha confermato il proprio programma di incentivi riservato alla comunita' di sviluppatori. Il programma e' stato finanziato con 1 miliardo di dollari con l'obiettivo di supportare l'ecosistema mobile legato al sistema operativo Harmony e arricchire la galleria di app di Huawei."Vogliamo costruire un ecosistema completo e assicurarci che non ci siano ostacoli nell'utilizzo del nostro programma di sviluppo", ha detto Jervis Su, Vice President Mobile Services, Huawei Consumer Business Group.

"Vogliamo creare un ecosistema favorevole all'innovazione, al quale possano unirsi i singoli sviluppatori per poter crescere insieme. La nuova iniziativa guidera' l'innovazione non solo nell'ecosistema Huawei, ma permettera' agli sviluppatori di fare significativi passi avanti e scrivere le prossime tappe dell'innovazione". AppGallery e' preinstallata su tutti i dispositivi Huawei e, dice l'azienda, ha raggiunto 390 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale (MAU) e 180 miliardi di download all'anno. Per incrementare lo sviluppo di questa piattaforma, Huawei offre il finanziamento agli sviluppatori e il sistema per monetizzare le loro applicazioni, tra cui acquisti In-App, abbonamenti e soluzioni pubblicitarie.