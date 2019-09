Huawei, mossa a sorpresa: pronta a vendere tecnologia 5g a società occidentale

Huawei: studia vendita tecnologia 5G a società occidentale

Mossa a sorpresa della Cina. Huawei potrebbe vendere ad un acquirente occidentale brevetti, licenze, codici e la tecnologia sul 5G per un importo una tantum. Lo riferisce l'Economist, dopo un'intervista all'amministratore delegato, Ren Zhengfei. L'operazione darebbe all'acquirente l'accesso perpetuo a brevetti, licenze, codici, progetti tecnici e know-how sul 5G di Huawei. Ciò significa che né Huawei né il governo cinese avrebbero più il controllo anche solo ipotetico di qualsiasi infrastruttura di telecomunicazione costruita utilizzando apparecchiature prodotte dalla nuova società, spiega l'Economist. Anche Huawei sarebbe libera di sviluppare la sua tecnologia nella direzione che preferisce.

Prove di pace tra Usa e Cina

Si tratta di una mossa davvero a sorpresa e che potrebbe rappresentare una svolta nell'ambito della trade war, o meglio guerra fredda tecnologica tra Stati Uniti e Cina, che vede al centro proprio il ruolo del gigante tecnologico di Shenzhen. La possibilità che Huawei venda una parte così importante della sua tecnologia rappresenta davvero un ramoscello d'ulivo che a Washington sarebbero obbligati a raccogliere. Si fa già il nome di Samsung, o Nokia o ancora Ericsson come possibili acquirenti, magari riuniti in un consorzio, senza escludere la possibilità della formazione di un nuovo attore. Comunque vada, un segnale da non sottovalutare da Oriente.