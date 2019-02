Huawei, report Usa: "Rubati segreti ad Apple". Ren: "Non ci schiaccerete"

Huawei, un report Usa: metodi 'discutibili e sfrontati' per rubare segreti ad Apple

Huawei avrebbe messo in pratica "tattiche discutibili" per carpire i segreti commerciali dei propri concorrenti. A partire da Apple. Lo scrive The Information, riportando diversi episodi in cui la compagnia cinese avrebbe avvicinato dipendenti e fornitori della Mela per conoscere dettagli sui prodotti di Cupertino. I tentativi di intercettare informazioni sui concorrenti non sarebbero certo una novità nel mondo tecnologico. Ma, secondo The Information, la società di Shenzhen avrebbe utilizzato metodi particolarmente "elaborati e sfrontati". Alcuni ingegneri di Huawei impegnati nello sviluppo di smartwatch avrebbe incontrato il fornitore che realizza il sensore utilizzato dall'Apple Watch per rilevare la frequenza cardiaca. L'appuntamento, organizzato per discutere di un importante contratto, avrebbe in realta' avuto il solo obiettivo di ottenere informazioni sullo smartwatch concorrente. Per un'ora e mezza - ha spiegato una fonte a The Information - il team di Huawei ha fatto pressione per conoscere i dettagli dell'Apple Watch. Davanti alle resistenze del fornitore, l'incontro si sarebbe chiuso con un nulla di fatto. Episodi come questo sarebbero numerosi. Un ex dipendente di Apple sarebbe stato convocato per un colloquio. Nel corso dell'incontro, pero', molte domande erano focalizzate sui prodotti Apple, tanto che - secondo l'uomo - "era chiaro che fossero piu' interessati a sapere qualcosa su Apple che alla mia assunzione". Molti sono stati i tentativi di contatto, spesso rifiutati. In alcune occasioni, pero', l'azione sarebbe andata a segno. Grazie a questa tattica, Huawei sarebbe riuscito a intercettare una componente del MacBook Pro e a importarla sul suo MateBook Pro. Gli episodi riportati da The Information confermerebbero le accuse del dipartimento della Giustizia americano, secondo le quali Huawei avrebbe un programma che ricompensa i dipendenti in grado di rubare segreti commerciali ai dipendenti. Un portavoce di Huawei nega: "I nostri dipendenti - ha affermato un portavoce - devono cercare e utilizzare le informazioni disponibili pubblicamente e, in osservanza alle nostre linee guida aziendale, rispettare la proprietà intellettuale".

Huawei, il fondatore Ren sfida gli Usa: "Non ci possono schiacciare"

"Gli Stati Uniti non ci possono schiacciare". E' il messaggio di sfida a Washington del fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, che e' tornato a parlare ai media stranieri, in un'intervista alla Bbc, con i toni piu' forti finora utilizzati a difesa del suo gruppo, nel mirino degli Usa e di altri Paesi per i timori di spionaggio informatico. Ren ha parlato anche della figlia, Meng Wanzhou, arrestata il 1 dicembre scorso in Canada su richiesta degli Usa, che la accusano di violazione delle sanzioni all'Iran: e' un'azione "motivata politicamente", ha detto il fondatore di Huawei. "Non e' possibile che gli Stati Uniti ci schiaccino", ha detto Ren Zhengfei. "Il mondo ha bisogno di Huawei perche' siamo piu' avanzati. Anche se riuscissero a persuadere piu' Paesi a non usarci temporaneamente, potremmo ridimensionarci un po'. E poiche' gli Stati Uniti continuano a prenderci di mira e ad addossarci colpe, ci hanno costretti a migliorare i nostri prodotti e servizi", ha detto Ren. Il fondatore del colosso cinese delle telecomunicazioni ha poi definito "motivato politicamente" l'arresto della figlia, Meng Wanzhou, direttrice finanziaria del gruppo. "Disapprovo quello che hanno fatto gli Stati Uniti. Questo tipo di azioni motivate politicamente non e' accettabile", ha proseguito Ren in risposta a una domanda sulla situazione della figlia, che rischia l'estradizione negli Stati Uniti per frode bancaria internazionale e violazione delle sanzioni all'Iran. "Gli Stati Uniti vogliono sanzionare altri qualora si presenti un problema. Usano metodi di questo tipo, e noi disapproviamo. Non c'e' impatto sulle attivita' di Huawei dovuto alla perdita di liberta' di Meng Wanzhou", ha proseguito. "Infatti, cresciamo anche piu' velocemente. Hanno preso Meng Wanzhou, forse hanno preso la persona sbagliata. Potrebbero avere pensato che se la arrestavano Huawei sarebbe crollata, ma non siamo crollati, continuiamo a guardare avanti. Il nostro gruppo ha stabilito metodi e procedure e non si affida piu' a una sola persona. Anche se me ne dovessi andare via io un giorno, questa compagnia non cambiera' la propria traiettoria". Per il futuro, Ren pensa a un aumento degli investimenti in Gran Bretagna, se Londra continuera' ad avere fiducia in Huawei. Ieri, secondo quanto riportato dal Financial Times, l'intelligence britannica aveva segnalato la possibilita' di contenere i rischi relativi allo sviluppo delle reti 5G da parte di Huawei, in una mossa apparentemente in conflitto con con i tanti avvertimenti di Washington ai partner sull'utilizzo di attrezzature Huawei in presenza di sistemi americani sul loro suolo. Le conclusioni del Centro Nazionale per la Cyber-sicurezza britannico un messaggio di apertura al gigante delle telecomunicazioni di Shenzhen, che affronta divieti, almeno parziali, in Giappone, Australia e Nuova Zelanda, anche se ieri il primo ministro, Jacinda Ardern, ha fatto sapere di decidere in autonomia sulla presenza di Huawei nello sviluppo delle reti 5G. "Se le luci si spengono all'ovest, l'est continuera' a brillare, e se il nord diventa buio, c'e' ancora il sud", ha detto Ren. "L'America non rappresenta il mondo. Rappresenta una parte del mondo".

Huawei: Geraci, cancellare contratti sarebbe un problema

Il governo italiano sta portando avanti "una profonda analisi" sugli investimenti stranieri in tecnologia "ma non sulla Cina in modo specifico". Cancellare i contratti presi con Huawei "potrebbe essere un problema". Lo afferma in un'intervista a Bloomberg il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci, in merito alla disputa tra Stati Uniti e il colosso cinese delle tlc. "La questione non e': Huawei si', Huawei no. La vera questione deve essere quella sulle possibilita' di accesso alla rete di competenze manifatturiere straniere". "Non vedo Huawei come un caso - ha proseguito - ma solo come uno dei 25 nomi di aziende manifatturiere che si possono scegliere a prezzi e qualita' differenti". "La Cina sta crescendo molto ma ha una popolazione tra le piu povere del mondo. E' un paese pacifico che prova a nutrire il suo popolo. Noi all'Ovest non capiamo cosa sta facendo e questo crea frizioni, ansia e sfiducia", ha osservato Geraci che conosce bene il paese avendo insegnato, per dieci anni, all'Universita' di Shanghai. "Gli Usa non devono preoccuparsi della nostra lealta'. Non e' mai stata una questione. Se c'e' un problema possiamo essere aiutati a prendere la decisione migliore ma questo non significa andare contro i nostri alleati americani", ha concluso aggiungendo che a fine marzo il presidente cinese Xi Jinping potrebbe venire in Italia per rafforzare la collaborazione economica tra i due paesi.

Huawei: Nuova Zelanda, decisione sul bando non definitiva

"Non c'e' ancora alcuna decisione definitiva" su Huawei. Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern non chiude del tutto le porte al gruppo cinese. Dopo il bando degli Stati Uniti e l'invito di Donald Trump a prendere la stessa decisione, la Nuova Zelanda era stata una dei primi alleati a muoversi, gia' lo scorso novembre, vietando alla compagnia di telecomunicazioni Spark l'utilizzo di forniture Huawei per il 5G. Motivo: questioni di "sicurezza nazionale". Sembrava il prologo per un'esclusione definitiva dal Paese. Spark, invece, starebbe tentando di "mitigare le preoccupazioni" emerse sul coinvolgimento di Huawei nello sviluppo delle nuove reti. Senza il partner cinese, c'e' il rischio di un rallentamento. Di mezzo non c'e' solo il 5G. La Cina e' il principale partner commerciale neozelandese (verso il Paese piu' popoloso del mondo e' diretto un quarto dell'export) e una importante fonte di turisti. Ardern ha definito "complesso" il rapporto con Pechino. Sostenendo pero' che "le esportazioni sono in aumento, cosi' come il turismo". Indicatori che dimostrano come, nonostante il caso Huawei, la Nuova Zelanda abbia "una relazione forte" con Pechino.