Huawei, rilancia con l'accordo 5G in Russia. Regno Unito: "Sicurezza scadente"

Cina: Xi, pronti a condividere innovazioni tecnologiche e 5G

La Cina e' pronta a condividere con tutti i partner le innovazioni tecnologiche e, "in particolare il 5G". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel suo discorso alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in Russia.

Huawei: Putin, Usa vogliono spingerla fuori dal mercato globale

Le azioni contro la compagnia cinese Huawei "sono un tentativo di spingerla, senza tante cerimonie, fuori dal mercato globale". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, nel suo intervento alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, dove il presidente Xi Jinping e' ospite d'onore. "In alcuni ambienti la chiamano gia' la prima guerra tecnologica dell'era digitale", ha aggiunto Putin, avvertendo sulle devastanti conseguenze che potrebbero derivare dai tentativi di vari Paesi di monopolizzare la nuova ondata tecnologica. Lo riporta la Tass.

Nel frattempo il gigante cinese delle telecomunicazioni, Huawei Technologies Co. Ltd., ha fatto sapere di aver ottenuto finora 46 contratti per lo sfruttamento commerciale del 5G in 30 diversi Paesi del mondo. Secondo quanto annunciato dalla stessa compagnia cinese, l'azienda ha spedito oltre 100.000 stazioni base per il 5G, classificandosi al primo posto nel mondo in questo campo. Huawei ha fatto sapere di essere ben preparata per lo sfruttamento commerciale del 5G cinese. A febbraio dello scorso anno, l'azienda ha effettuato la prima chiamata al mondo sulla rete 5G e lanciato il primo terminale dotato di questa nuova tecnologia.

Huawei: Gran Bretagna, standard sicurezza 5G "scadente"

Huawei ha standard di sicurezza "scadenti", peggiori rispetto a quelli dei concorrenti. Ad affermarlo, nel corso di una conferenza a Londra, e' stato Ian Levy, direttore tecnico del National Cyber Security Center britannico, l'organizzazione che promuove la sicurezza informatica nei settori pubblico e privato. "Huawei - ha affermato Levy - produce in modo molto diverso rispetto alle sue controparti occidentali. E' possibile che questo sia dovuto al fatto che la compagnia sia crescita molto rapidamente, oppure e' una questione di cultura, chi lo sa. Ma il risultato e' che la sicurezza e' oggettivamente peggiore e dobbiamo tenerne conto". "Niente e' perfetto", ha aggiunto il funzionario, ma sul piano della sicurezza "Huawei e' scadente, mentre gli altri lo sono meno". Gli Stati Uniti hanno bandito Huawei e, con l'inclusione nella entry list, obbligato le imprese statunitensi che collaborano con il gruppo cinese (come Google e Qualcomm) a interrompere i rapporti diretti. Washington da mesi sta spingendo perche' i principali alleati facciano lo stesso, minacciando anche di ridurre la condivisione di informazioni con gli Stati che continueranno a integrare Huawei nella propria rete 5G. I Paesi europei sono pero' piu' cauti, anche perche' la societa' di Shenzhen (a differenza di quanto avvenuto negli Usa) ha gia' una massiccia presenza nel continente. La Gran Bretagna ha escluso Huawei dalla fornitura di parti essenziali della rete 5G, dopo che un rapporto governativo aveva sottolineato "importanti questioni tecniche". Londra, tuttavia, non e' ancora arrivata a un bando completo, rimandando piu' volte una decisione che - scrive il Financial Times - le dimissioni di Theresa May potrebbero ulteriormente ritardare di alcune settimane. Nel tentativo di conquistare la fiducia delle autorita' britanniche, lo scorso dicembre Huawei si e' impegnata a investire 2 miliardi di dollari per migliorare la sicurezza della propria filiera produttiva, sottolineando pero' che sarebbero potuti essere necessari anni prima di vedere i primi risultati. Anche su questo punto, Levy e' stato critico, sottolineando di non aver ancora visto azioni concrete ne' "l'avvio di un piano di alto livello di cui e' possibile parlare pubblicamente". "A essere onesti - ha affermato il direttore tecnico del National Cyber Security Center - Huawei ha un sacco di lavoro da fare, e penso che lo sappiano". In attesa di una decisione definitiva, di natura anche politica, sono proprio i funzionari "tecnici" a esprimere le maggiori preoccupazioni. Gia' a febbraio, Jeremy Fleming, il direttore della Gchq (l'agenzia britannica per la sicurezza delle comunicazioni cui fa capo anche il National Cyber Security Center) aveva parlato di "una sfida" che non riguarda una sola compagnia ma "le opportunita' e le minacce che derivano dall'offerta tecnologica cinese".