Huawei, Trump dà segnali di debolezza. Il ban sospeso per altri 90 giorni

Huawei: bando Usa slitta di altri 90 giorni

Il blocco degli Stati Uniti nei confronti di Huawei sarà posticipato di altri 90 giorni. Dopo le indiscrezioni pubblicate da Reuters sabato, è arrivata la conferma ufficiale, per bocca del segretario al Commercio Wilbur Ross in un'intervista a Fox Business Network. Il gruppo cinese avra' una licenza temporanea e il bando, che scade oggi, sarà nuovamente congelato, come già fatto lo scorso maggio. Ross ha anche affermato che saranno aggiunte nella Entry List (la cosiddetta "lista nera" che vieta alle societa' americane di avere rapporti con quelle che vi sono incluse) 46 affiliate di Huawei.

Si tratta di un segnale di debolezza da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, costretto a prendere tempo dopo il già annunciato rinvio delle nuove tariffe sulle merci cinesi dal 1° settembre al 15 dicembre. La situazione non è più così rosea negli Usa, con l'inversione della curva sui tassi e l'incertezza per la trade war e i rapporti commerciali e geopolitici che si fa sentire sui mercati. Trump non può permettersi una crisi nel lungo anno che porterà alle elezioni del novembre 2020. Ecco dunque la nuova sospensione che dà un po' di fiato al colosso cinese.