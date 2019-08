Trade war, nella lista nera Usa entra anche Huawei Italia e centro di Milano

Huawei: in lista nera Usa Huawei Italia e centro ricerca di Milano

Sono almeno undici i centri di ricerca e sviluppo di Huawei sparsi per il mondo, tra cui Milano, nell'ultima entity list del Dipartimento del Commercio Usa (la "lista nera" che vieta alle aziende statunitensi di fare affari con i gruppi inseriti nell'elenco). La nuova lista e' stata pubblicata il 19 agosto, contemporaneamente alla proroga di novanta giorni al bando di vendita di componenti hi-tech Usa al gigante delle telecomunicazioni di Shenzhen, nel mirino di Washington per i timori di spionaggio informatico.

Con la nuova lista diventano oltre cento le affiliate di Huawei a essere nel mirino di Washington, tra cui, scrive il Nikkei Asian Review, primo a dare la notizia, oltre il 20% dei centri per l'innovazione di Huawei a livello globale. Oltre a Huawei Italia e al centro di Milano, che studia la tecnologia legata alle microonde utilizzate nelle comunicazioni mobili e satellitari con a capo lo scienziato Renato Lombardi, c'e' anche il Centre of Integrated Photonics in Gran Bretagna, specializzato nei dispositivi fotonici.

Huawei agli Usa: stop a trattamento ingiusto, via da Entity List

Dal lato Huawei si resta per ora allo statement di lunedì. "I tentativi di danneggiare Huawei non aiuteranno gli Stati Uniti a raggiungere la leadership tecnologica. Chiediamo al Governo Usa di porre fine a un ingiusto trattamento e di rimuovere Huawei dalla Entity List. L'estensione della Licenza Generale Temporanea non cambia il fatto che Huawei sia stata trattata in modo non equo". Così in una nota il colosso cinese in risposta alla decisione del Dipartimento del Commercio Usa. Huawei, prosegue, "si oppone alla decisione del Dipartimento del Commercio Usa di aggiungere ulteriori 46 filiali alla cosiddetta Entity List. La decisione, in questo particolare momento, ha motivazioni politiche e non ha nulla a che vedere con la sicurezza nazionale. Tali azioni violano i principi di base della competizione sul libero mercato e non rispondono all'interesse di nessuno, neanche a quello delle aziende statunitensi". "La decisione odierna - conclude il colosso cinese - non avrà comunque un impatto sostanziale sul business di Huawei. L'azienda continuerà a focalizzarsi sullo sviluppo dei migliori prodotti possibili e a fornire un servizio eccellente ai clienti di tutto il mondo".