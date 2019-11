Huawei, Zhao di Honor non teme il decoupling: "Avanti anche senza Google"

Huawei: Zhao (Honor), avanti anche senza Google

Honor, spin-off di Huawei, vuole continuare a collaborare con Google, ma se la questione del bando all'uso delle sue suite non viene risolta e' pronta a lanciare anche in Europa i propri device con app sviluppate appositamente. Lo ha detto George Zhao, presidente di Honor, a margine della presentazione del V30, il primo smartphone 5G della casa e il primo ad arrivare in Italia nella primavera del 2020. "Noi vogliamo continuare a utilizzare le app di Google sui nostri device" ha detto Zhao all'Agi, "ma dipende da loro. In alternativa spingeremo per sviluppare app per il nostro sistema, HMS, e in alcuni Paesi siamo piuttosto avanti in questo senso". Per questo, ha aggiunto Zhao, il V30 sara' lanciato in Europa a prescindere dalla disponibilita' dei Google Mobile Services e con una versione open-source di Android su cui far funzionare le app gia' pronte per HMS. Poche in realta' utilizzabili in Italia: solo 1 su 5 delle 50 mila applicazioni gia' distribuite non e' cinese.