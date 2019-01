Huawei,la risposta della Cina: bloccato il motore di ricerca Bing di Microsoft

Cina: motore ricerca Bing inaccessibile, Microsoft "indaga"

Risposta di Pechino alle pressioni americani per l'estradizione della figlia di Mr. Huawei. La censura cinese ha bloccato il motore di ricerca Bing, al quale non si puo' accedere al momento nel paese senza l'utilizzo di un Vpn (Virtual Private Network), che permette di aggirare l'oscuramento del web operato dal Great Firewall. A comunicare il blocco del motore di ricerca e' stata la stessa Microsoft, che lo gestisce, citata dall'agenzia Reuters. "Abbiamo confermato che Bing non e' attualmente accessibile in Cina e siamo impegnati a determinare i passi successivi". Secondo due fonti citate dal Financial Times, il blocco del motore di ricerca e' dovuto a una decisione del governo cinese, confermata dal gruppo di telecomunicazione China Unicom a una di loro. L'influente tabloid di Pechino, il Global Times, dichiara su Twitter di avere sentito un portavoce di Microsoft che ha dichiarato che il gruppo sta indagando sulle motivazioni riguardanti l'inaccessibilita' del motore di ricerca e sta valutando le misure da prendere.

La risposta della Cina dopo il caso Huawei

Con il blocco di Bing, Microsoft entra nell'elenco delle grandi compagnie statunitensi di internet bloccate in Cina, dopo Facebook, Twitter, e la piattaforma di messaggistica Whatsapp, gestita dal gruppo di Mark Zuckerberg, bloccata nel 2017. Google era stato bloccato, invece, nel 2010. Il mese scorso, il Ceo del gruppo, Sundar Pichai, ha dichiarato di non avere piani al momento di un rilancio in Cina del motore di ricerca, pur continuando a valutare opzioni a riguardo. La Cyberspace Administration of China, l'ente a vigilanza di internet in Cina, aveva comunicato ieri l'eliminazione di sette milioni di informazioni dal web cinese e di oltre novemila app.