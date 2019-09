Impeachment Trump, le rivelazioni dell'ex consigliere di Zelensky

USA: TRUMP, 'CON IMPEACHMENT CROLLERANNO I MERCATI'

"Se lo faranno davvero, crolleranno i mercati". E' quanto ha scritto Donald Trump, in un tweet mattutino, riferendosi alla possibilità che la Camera voti l'impeachment alla fine dell'indagine formalmente avviata dalla maggioranza democratica. "Pensate che sia stata fortuna che ci ha fatto avere la migliore Borsa e la migliore economia della nostra storia, non lo è stata!", ha poi aggiunto rivendicando i suoi successi nella politica economica degli Stati Uniti.

USA: EX CONSIGLIERE ZELENSKY, 'INDAGINE BIDEN ERA CONDIZIONE PER TELEFONATA TRUMP'

Volodymyr Zelensky sapeva che la disponibilità a discutere il caso Biden era la condizione per avere un colloquio telefonico con Donald Trump. E' quanto ha detto, in un intervista ad Abcnews, un ex consigliere del presidente ucraino a proposito della telefonata al centro del Kievgate e dell'inchiesta di impeachment. "Era chiaro che il presidente Trump avrebbe accettato di comunicare solo se i due leader avessero discusso il caso Biden, questa era una questione sollevata molte volte, so che i funzionari ucraini lo sapevano", ha dichiarato Serhiy Leshchenko, ex deputato e giornalista che nell'agosto 2016 presentò le prove dei pagamenti segreti di milioni di dollari fatti dal deposto presidente filorusso Viktor Yanukovych al lobbista Paul Manafort, costretto nel giro di pochi giorni a dimettersi dall'incarico di presidente della campagna elettorale di Trump. Per questo Leshchenko, che dallo scorso gennaio svolgeva attività di consigliere per la squadra di Zelensky, da mesi è l'obiettivo di attacchi pubblici da parte di Rudy Giuliani, l'avvocato personale di Trump che appare sempre più come il regista di questo Kievgate, che l'accusa di aver agito per conto dei democratici.

Usa: capo 007, lascio se Trump ostacola testimonianza su Ucraina

Il direttore ad interim dell'intelligence nazionale americana, Joseph Maguire, ha minacciato di dimettersi se la Casa Bianca cercasse di ostacolare in qualche modo la sua testimonianza al Congresso sullo scandalo ucraino, prevista per domani. Lo rivelano funzionari americani in forma anonima al Washington Post. Secondo le fonti, Maguire - a capo dell'intelligence dal mese scorso - ha avvertito la Casa Bianca che non intende omettere informazioni al Congresso, dove testimoniera' domani in sedute sia a porte aperte che chiuse.