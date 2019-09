Inter, Zhang Jindong arriva a Milano: Champions e affari per Suning

Ci siamo. Zhang Jindong torna a Milano. E' da parecchio tempo che il patron del colosso cinese Suning, e dell'Inter, non si fa vedere nel capoluogo lombardo. Lo scorso marzo era stato in Italia, ma a Roma, facendo parte della delegazione che aveva accompagnato il presidente Xi Jinping nel nostro paese per la firma del memorandum di adesione alla Belt and Road Initiative (Nuova Via della Seta).

Segno importante, che ribadisce ancora una volta il profondo rapporto (si dice anche personale) tra Zhang e Xi, e che lascia presagire un ruolo sempre più importante di Suning in Italia, con affari e business che andranno al di là della sola Inter.

Ma questa volta Zhang non vuole lasciarsi sfuggire la visita a Milano. Un po' per godersi la squadra, che con la nuova era targata Antonio Conte (dallo stesso Zhang incontrato prima a Madrid e poi a Nanchino), è partita molto bene con tre vittorie su tre in campionato. Un po' per visitare la nuova sede di Porta Nuova messa in piedi dal presidente Steven Zhang, il figlio di Zhang Jindong, sempre più inserito non solo nella vita sportiva italiana ma anche europea, essendo appena entrato nel board dell'Eca.

Zhang assisterà alla partita Inter-Slavia Praga, che segna il debutto dei nerazzurri in Champions League. Si tratterà di un derby cinese, tra l'altro, visto che la squadra ceca è in mano al cinese Zhou Jinhui. Sarà l'occasione per il proprietario di Suning di vedere anche la nuova sede del club e complimentarsi con Conte e la squadra per l'ottimo inizio di stagione.

Ma oltre al campo si parlerà anche di affari. Zhang si porterà dietro anche un nutrito gruppo di sponsor che potrebbero tornare buoni non solo per l'Inter ma anche per Suning, visto che proprio in questi giorni prende il via il Suning International sulla Milano Fashion Week. Non è un mistero che Suning voglia mettere radici in Italia, spinto anche dal recente accordo con l'Ice. D'altronde si tratta di un colosso impegnato in diversi settori che vanno dalla moda ai beni di consumo, dall'entertainment (i diritti del calcio europeo sono gestiti proprio da Suning in Cina) fino al settore alimentare, con la recente acquisizione di una percentuale di Carrefour China. Inter e l'Italia sempre più vicine alla Cina, Suning sempre più vicina all'Italia. E all'Inter.