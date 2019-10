Iolanda Di Stasio (M5s):"Ue assente sulla Siria. Disimpegno Usa? Un'occasione"

Iolanda Di Stasio, in che modo giudica gli sviluppi della crisi in Siria?

Il recente cessate il fuoco nel cantone di Afrin è stato un importante risultato diplomatico, perché diplomatica deve essere la soluzione. Purtroppo, l’Unione Europea è stata assente e credo che è su questi temi che ci vorrebbe più intesa e collaborazione. Sicuramente, bisogna muoversi nella direzione di proteggere subito i civili, che già tanto hanno sofferto, e di assicurarsi che i miliziani dell'Isis restino in prigione, evitando il rischio che la passino liscia e fuggano in Europa. Il disimpegno americano deve essere una occasione per un nuovo protagonismo europeo al tavolo di Astana.

Ritiene che oltre il blocco all'export di armi si debbano prendere altre misure contro la Turchia?

Il ministro Di Maio ha subito convocato l'ambasciatore turco e ha fatto bene. Ogni contromisura deve essere europea per essere efficace. Ora che la Turchia ha interrotto la sua avanzata possiamo ritenere che le proteste hanno funzionato. Dobbiamo trovare una sintesi, contro bilanciando le aspirazioni dei Curdi con gli interessi della Turchia, nostro partner Nato, non dimentichiamolo, ad una zona di sicurezza. Erdoğan deve capire che la soluzione a questo rebus geopolitico è diplomatica. Detto questo il Movimento 5 Stelle con il vice presidente del parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo ha ribadito durante l’assemblea plenaria che allo stato attuale va fermato il processo di adesione della Turchia all’Unione Europea.

Crede che l'Europa si sia mossa in maniera corretta su Siria e Turchia?

Purtroppo, no. Non parliamo con una unica voce. Ci sono Paesi che, forti militarmente, giocano la loro partita autonomamente. Dobbiamo agire con una voce sola. L'Italia è già schierata in quel quadrante con la missione Unifil. È l'Europa che deve giocarsi una partita per la stabilizzazione dell'area.

Gli Stati Uniti pare stiano esercitando una grossa pressione sull'Italia su molti temi, dal 5G agli F35 fino ai dazi. E' così?

La nostra collocazione atlantica non è mai stata in discussione, ma questo governo è autonomo e fa, innanzitutto, l'interesse dell'Italia. Fra l'altro, le preoccupazioni americane sono anche le nostre preoccupazioni. Il 5G, ad esempio, è una rivoluzione tecnologica che non possiamo perdere, ma nell'alveo di quelle misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e dei dati che stanno a cuore a tutti.

Ritiene ci sia stato o sia in atto un riallineamento dell'Italia a Washington dopo i canali aperti durante lo scorso governo con Russia e Cina?

Eravamo e restiamo nell'alleanza atlantica. Il memorandum di intesa con la Cina ha una natura commerciale, non geopolitica-militare, come temevano alcuni a Washington. Proprio gli USA, riconoscono oggi un ruolo internazionale a Mosca che, in molti scacchieri, è fisiologico. Non siamo più nella guerra fredda e la Russia è un partner importante nella lotta allo jihadismo e un importante partner commerciale. Per gli stessi americani.

Aderire alla Nuova Via della Seta è stato un fattore positivo? Come si può sviluppare ancora il rapporto con la Cina?

Bisogna rafforzare i rapporti commerciali e pretendere sempre più il rispetto degli standard europei di qualità da parte di Pechino, penso alla proprietà intellettuale ma anche standard ambientali. Il nostro memorandum va "multilateralizzato", portandoci dietro gli altri paesi europei e ribadendo la nostra posizione euroatlantica. Grazie al MoU ridurremo il deficit commerciale che patiamo con Pechino e apriamo alle nostre imprese nuovi mercati.

A proposito del 5G, crede che se gli Stati Uniti dovessero chiedere esplicitamente il ban degli operatori cinesi l'Italia sarà costretta ad adeguarsi?

Siamo fiduciosi che possiamo implementare quelle misure di cybersicurezza che ci consentiranno di sfruttare le opportunità offerte dal 5G senza mettere a repentaglio interessi strategici. La sicurezza dei dati è per noi prioritaria così come quella dei cittadini.

In che modo si possono sviluppare i rapporti con l'Africa (continente nel quale Cina e Russia sono sempre più influenti e in cui forse Italia ed Europa possono fare di più)?

In Africa, nel solo 2018 sono stati investiti 275 milioni della Cooperazione italiana Bisogna continuare in questa direzione per avere con quel continente un rapporto di mutua utilità in ottica paritetica. Ma dobbiamo cambiare approccio. Non va importato un modello capitalistico estremo che ha prodotto solo sfruttamento ambientale e di lavoro e non appartiene alle loro culture. È ovvio che le strategie predatorie praticate da alcuni Paesi non hanno giovato né all'Africa né alla stabilità dell'Occidente, che non può assorbire il surplus demografico africano. Bisogna aiutare i paesi africani rispettando i loro modelli, non importare i nostri per meri scopi di speculazione commerciale. Se non ricadiamo nello stesso errore.

Russiagate (coi viaggi in Italia di Barr) e caso Savoini: che giudizio si può dare dell'operato del premier Conte e di Matteo Salvini in queste due vicende collegate in qualche modo con Mosca?

Sono due faccende e due stili completamente diversi. Il premier Conte ha chiarito al Copasir, è trasparente e mai reticente. Salvini come sempre sfugge alle sue responsabilità, così come ha già fatto non presentandosi mai alla Commissione antimafia da ministro dell’Intero! Il ministro dell’interno Lamorgese solo per fare un esempio andrà in audizione alla Commissione antimafia nelle prossime settimane. Salvini fugge sempre dalle sue responsabilità con battute semplicistiche e non sta chiarendo nulla, fra l'altro minimizzando un caso di assoluta gravità. Conosce benissimo Savoini da trent’anni e ora lo tratta da sconosciuto… Dal Blog delle stelle, gli stiamo ponendo delle domande che non deve a noi, ma agli italiani. Aspettiamo ancora risposta.

@LorenzoLamperti