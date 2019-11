Iran: media, abbattuto drone a Mahshahr

L'Iran ha abbattuto un drone sulla sua città portuale nord-occidentale di Mahshahr. Lo riferiscono i media locali. L'esercito iraniano ha abbattuto un drone, la cui provenienza non è stata ancora identificata, sulla città portuale di Mahshahr", ha riferito l'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim. I media non hanno precisato se si tratti di un velivolo militare o civile e fonti ufficiali non hanno ancora commentato la notizia.