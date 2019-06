Iran, aumentano i timori di guerra. Le compagnie aeree sospendono i voli

Tensione con l'Iran, le compagnie aeree cambiano rotte

Le grandi compagnie aeree mondiali modificano le proprie rotte per la tensione con l'Iran schizzata alle stelle dopo l'abbattimento del drone americano: Lufthansa, British Airways, Klm e Qantas hanno annunciato che i loro aerei non sorvoleranno lo stretto di Hormuz ed il Golfo dell'Oman.

Anche Alitalia, dopo le compagnie aree Klm, Lufthansa e British Airways modifica la rotta dei suoi voli sorvolavano l'area dello Stretto di Hormuz. Una decisione legata all'escalation della tensione nella regione dopo l'abbattimento di un drone Usa da parte dell'Iran. C'è un'unica destinazione, quella tra Roma e New Delhi che sorvolava l'area dello Stretto di Hormuz e del Golfo di Oman, fanno sapere all'Adnkronos dall'Alitalia: come altre compagnie, Alitalia si allontanerà da quella area ma questo non comporterà ritardi, spiegano.

Iran mostra presunti rottami del drone Usa abbattuto Teheran

I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno diffuso le prime immagini di quelli che dicono essere frammenti del drone Usa abbattuto nei giorni scorsi. LO riferisce la televisione di stato IRIB. Teheran sostiene che il velivolo era entrato nello spazio aereo iraniano e dice di avere prove "inconfutabili" di questo. Secondo Qader Rahim-Zadeh, vice capo della base awerea di Khatam al Anbia, prima dell'abbattimento erano stati già lanciati diversi avvertimenti al velivolo americano.