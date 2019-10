Iran, avvertimento a Rouhani: condannato il fratello per corruzione

IRAN: IL FRATELLO DI ROHANI CONDANNATO A 5 ANNI DI CARCERE PER 'CORRUZIONE'

Cinque anni di carcere per "corruzione": è la condanna inflitta dalla magistratura in Iran al fratello del presidente Hassan Rohani. "Hossein Fereydoun è stato condannato a cinque anni di prigione", ha detto il portavoce della magistratura, Gholam Hossein Esmayeeli, citato dall'agenzia Fars al termine del processo. Fereydoun, ex consigliere di Rohani, è stato arrestato due anni fa per "reati finanziari" e traffico di influenze ed è stato rilasciato su cauzione pochi giorni dopo il fermo. All'epoca era al centro di "varie indagini" della magistratura iraniana.

Qualcuno legge la sentenza come un avvertimento al presidente moderato, fautore dell'accordo sul nucleare con Barack Obama e avverso ai falchi khomeinisti.