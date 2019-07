Iran come la Corea del Nord: l'azzardo di Trump porta a un nuovo negoziato

Dopo Pyongyang anche Teheran. Dopo Kim Jong-un anche Hassan Rouhani. La linea da "gambler" (giocatore d'azzardo) di Donald Trump sembra portare a un nuovo tavolo negoziale con l'Iran, dopo quello aperto più volte con la Corea del Nord sul nucleare. Un azzardo, quello del presidente degli Stati Uniti, che sembrava aver condotto Washington, e non solo, sull'orlo di una pericolosissima guerra in Medio Oriente. L'escalation nel Golfo che pareva non conoscere sosta dopo l'assalto alle petroliere al largo dell'Oman e l'abbattimento del drone americano, nonché i bombardamenti mirati Usa fermati in extremis proprio dallo Studio Ovale.

E invece ora potrebbe aprirsi davvero un nuovo tavolo. Nel giro di poche ore una doppia conferma. Prima Trump ha dichiarato che "sono stati fatti tanti progressi" con l'Iran e che non mira a un cambio di regime. Poco dopo il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha dichiarato che "l'Iran è pronto a negoziare sul suo programma missilistico".

D'altronde, segnali in tal senso sono arrivati anche da Teheran. "Se volessimo, ci basterebbero poche ore per adempiere a tutti i nostri obblighi" nel quadro dell'accordo sul nucleare. "Ma nella situazione attuale, gli europei dovrebbero chiedere agli Stati Uniti di porre fine alle sanzioni tiranniche contro l'Iran, invece di avere colloqui con noi chiedendoci di tornare all'accordo sul nucleare" ha detto il primo vicepresidente iraniano, Eshaq Jahangiri.

Certo, l'esito di eventuali trattative sarebbe tutto da verificare ma si tratterebbe di un passo importante dopo aver rischiato seriamente l'esplosione di un conflitto. Trump ha corso un rischio enorme ma alla fine potrebbe sperare di passare all'incasso con un nuovo accordo. La stessa strategia che la Casa Bianca sta adottando sulla questione missili con la Russia, sperando di includere in un nuovo trattato anche la Cina.

Nel frattempo le notizie sull'Iran stanno facendo scendere il prezzo del petrolio a New York. Il future sul barile di Wti viene scambiato a 58,37 dollari, in calo del 2,03%, pari a 1,21 dollari, rispetto al settlement precedente.

@LorenzoLamperti