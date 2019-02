Iran: dimissioni Zarif, padre dell'accordo nucleare.Teheran in mano ai falchi?

Iran, il ministro Zarif ha rassegnato le dimissioni. Fu lui a trattare l'accordo sul nucleare con Obama

Svolta nella politica iraniana. Il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif ha rassegnato le sue dimissioni per motivi ancora ignoti. In attesa della conferma o meno di tali dimissioni da parte del presidente Hassan Rohani, la mossa è un segnale che a Teheran, nel quarantennale della rivoluzione khomeneista che portò all'instaurazione della Repubblica Islamica, qualcosa sta cambiando. E, nonostante le reazioni positive che arrivano da Israele e Stati Uniti, le dimissioni di Zarif potrebbero non essere una buona notizia. Tutt'altro. Al di là delle dichiarazioni bellicose su una possibile guerra con lo Stato ebraico, dettate comunque dalla necessità di tenere buoni i numerosi falchi interni, non si può dimenticare che Zarif è stato il "padre" dell'accordo sul nucleare con Barack Obama. Una sua sparizione dalle scene potrebbe significare una svolta ancora più integralista.

ZARIF, GIALLO SUL MOTIVO DELLE DIMISSIONI. LA VISITA DI ASSAD A TEHERAN

Zarif ha annunciato le sue dimissioni in un post del tutto inatteso su Instagram, nel quale si è scusato "per l'impossibilità di continuare il servizio e per tutte le carenze" nei mesi del mandato, ma non ha rivelato le ragioni della sua decisione. In un'intervista pubblicata poco dopo dal quotidiano Jomhuri Eslami ha invece dichiarato che "il veleno mortale per la politica estera è che la politica estera diventi una questione di lotta tra partiti e fazioni". Non può sfuggire la circostanza in cui Zarif annuncia le dimissioni, vale a dire poche ore dopo che il presidente siriano Bashal al Assad è stato ricevuto a Teheran dal governo iraniano e dalla guida suprema Khamenei. Si trattava della prima visita in Iran di Assad dopo l'inizio della guerra civile nel 2011. All'incontro non era presente Zarif.

L'ADDIO DI ZARIF PUO' DARE PIU' POTERE AI FALCHI E INDEBOLIRE ROHANI

Al di là delle dichiarazioni bellicose verso Israele e Usa, requisito fondamentale per far parte di un governo iraniano, Zarif è in realtà sempre stato un grande diplomatico in grado di contenere le derive più oltranziste. Non a caso è considerato l'uomo di maggiore fiducia di Rohani, presidente considerato un moderato e fautore dell'accordo con Obama sul nucleare, poi reso sostanzialmente carta straccia dall'amministrazione di Donald Trump. L'uscita di scena di Zarif potrebbe indebolire lo stesso Rohani, che l'intellighenzia religiosa avrebbe voluto mettere da parte già nel 2017, quando invece si riconfermò a fatica alle elezioni. L'Iran, sempre più isolata dagli Usa e, per forza di cose, abbandonata almeno in parte anche dai paesi dell'Unione europea, sente forse di poter fare a meno con l'occidente. L'alleanza economica e diplomatica con la Cina è salda, anche se quella con la Russia ha avuto delle recenti frizioni proprio nella gestione del post guerra civile in Siria. Ma, più di tutto, i falchi sanno che la retorica anti americana e anti occidentale può essere uno dei pochi collanti in grado di evitare un rovesciamento di regime in caso di nuova crisi economica.

NETANYAHU ESULTA IN VISTA DELLE ELEZIONI IN ISRAELE

"Che liberazione", ha commentato Benjamin Netanyahu sulle dimissioni di Zarif. La liberazione sembra più che altro personale. L'arrivo di un falco al ministero degli Esteri può infatti aiutarlo in vista della campagna elettorale per il voto del 9 aprile, nel quale la questione sicurezza (e quella iraniana) giocano come sempre un ruolo fondamentale in Israele.

@LorenzoLamperti