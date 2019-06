Iran, giustiziato ex funzionario della Difesa: "Era una spia degli Usa"

Iran: giustiziato ex pensionato Difesa, "era spia per gli Usa"

Un ex pensionato del ministero della Difesa iraniano è stato giustiziato perche' accusato di essere una spia per gli Stati Uniti. Lo scrive Al Jazeera. La notizia dell'esecuzione e' stata diffusa dal Tribunale militare iraniano.

Esercito Iran a Usa,un errore e si scatenera' l'inferno

"Ogni errore commesso dai nemici dell'Iran, in particolare gli Usa e i loro alleati regionali, sarebbe come sparare una polveriera che brucera' gli Stati Uniti, i suoi interessi e i suoi alleati sul campo": e' il monito lanciato dal portavoce delle Forze Armate iraniane, Abolfazl Shekarchi". La Repubblica islamica "rispondera' a ogni minaccia o aggressione americana", ha detto invece il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi.

= Iran: Trump, "Non voglio la guerra. Ma in caso sara' distruzione"

Il presidente Usa, Donald Trump, assicura che non vuole una guerra con l'Iran, ma aggiunge che, se cosi' dovesse essere, "sara' una distruzione". "Non voglio la guerra, ma in caso sara' una distruzione come non l'avete mai vista prima", ha detto in un'intervista a 'Meet the Press' sulla Nbc. "Ma non voglio farlo". Trump ha aggiunto che non ci sono pre-condizioni per i colloqui degli Stati Uniti con Teheran. "Non puoi avere armi nucleari. E se vuoi parlarne, bene. Altrimenti, puoi vivere in un'economia a pezzi per tanto tempo a venire". L'intervista e' stata registrata il giorno dopo che Trump ha cancellato all'ultimo momento un attacco mirato all'Iran che doveva essere la risposta all'abbattimento del drone statunitense nei cieli dello Stretto di Hormuz.

Iran: Merkel, al G20 contribuiro' a trovare soluzione politica

"Anche noi possiamo contribuire a rendere possibile una soluzione politica e diplomatica" alla grave crisi che contrappone in queste ore Iran e Usa. Lo ha affermato a Dortmund Angela Merkel, precisando che l'occasione sara' data dal prossimo summit del G20 di Osaka. "Certamente le possibilita' della Germania non sono infinite", ha aggiunto la cancelliera tedesca, che ha ricordato che al vertice giapponese della settimana prossima la crisi iraniana sara' sicuramente uno dei temi principali. "Deve esserci una soluzione politica", ha insistito Merkel. "Non ho solo una speranza in tal senso, ma anche la disponibilita' e la volonta' di lavorarci". Alcuni giorni fa la cancelliera aveva chiesto all'Iran di rispettare l'intesa nucleare e di evitare qualsiasi forma di escalation.