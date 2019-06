Iran, la Germania lancia il sistema Instex per aggirare le sanzioni Usa

Iran: Maas, sistema pagamento Instex sara' presto operativo

Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha riferito che Instex, il sistema di pagamento messo a punto dai Paesi europei per consentire alle proprie aziende di avere rapporti commerciali con l'Iran aggirando le sanzioni statunitensi, dovrebbe presto essere operativo. "Si tratta di un nuovo tipo di strumento, quindi non e' semplice renderlo operativo", ha dichiarato Maas. "Ma tutti i requisiti formali sono stati messi in pratica, quindi presumo che saremo pronti per usarlo nel prossimo futuro".