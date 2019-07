Iran, Londra invia militari in Bahrein per proteggere le navi nel Golfo

Iran, Regno Unito invia militari in Bahrein per proteggere navi nel Golfo

Il Regno Unito invierà nei prossimi giorni altro personale militare in Bahrein per rafforzare la protezione delle navi britanniche nel Golfo, a fronte delle crescenti tensioni con l'Iran. Secondo quanto riportato da Sky News, il contingente militare farà parte del Comando marittimo britannico. L'invio dei militari segue il dispiegamento nel Golfo di una seconda nave da guerra britannica, deciso dopo il sequestro da parte di Teheran, il 19 luglio scorso, della petroliera britannica Stena Impero nello Stretto di Hormuz. La nave HMS Duncan affiancherà la fregata HMS Montrose nelle operazioni di scorta delle navi battenti bandiera britannica nello Stretto di Hormuz.

"La libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz è vitale non solo per il Regno Unito, ma anche per i nostri partner e alleati internazionali", ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, aggiungendo che Londra continuerà a premere per arrivare a una soluzione diplomatica con Teheran. Il 4 luglio scorso, le forze britanniche avevano a loro volta sequestrato una nave iraniana, Grace 1, al largo di Gibilterra, perchè sospettata di portare un carico di petrolio destinato alla Siria, in violazione delle sanzioni europee contro Damasco. Teheran aveva denunciato la detenzione della Grace 1 come un atto di pirateria.