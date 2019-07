Iran, Londra manda un cacciatorpediniere nel Golfo. Tensione con Teheran

Iran:Gb si rafforza nel Golfo,manda cacciatorpediniere

Il Regno Unito rafforza la presenza militare della Royal Navy nel Golfo, sullo sfondo delle tensioni incrociate con l'Iran di questi giorni a colpi di sequestri e presunti tentativi di sequestri di petroliere, annunciando l'invio del cacciatorpediniere Duncan, addetta di solito alla scorta di unita' militari, al posto della Montrose: una fregata, appartenente a una classe di navi generalmente piu' piccole e impiegate per la sola protezione di mercantili. Lo ha annunciato un portavoce del governo.

"Presto" l'Iran darà uno "schiaffo in faccia" alla Gran Bretagna. Lo ha dichiarato l'ayatollah Kazem Seddiqi, che oggi ha guidato la preghiera del venerdì a Teheran, riferendosi al caso della petroliera iraniana Grace 1, sequestrata la scorsa settimana dalla Marina britannica al largo di Gibilterra perché sospettata di trasportare greggio destinato alla Siria in violazione delle sanzioni europee. "Il forte establishment dell'IRAN presto schiaffeggerà in faccia la Gran Bretagna per aver osato sequestrare la petroliera iraniana", ha affermato l'ayatollah durante il sermone trasmesso dalla tv di Stato. In precedenza il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, aveva intimato a Londra di rilasciare immediatamente la Grace 1, accusando il governo britannico di fare "un gioco pericoloso".