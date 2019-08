Iran, Macron si divincola da Trump: "Non mi serve il tuo permesso per mediare"

IRAN: PARIGI RISPONDE ALLE CRITICHE DI TRUMP

Parigi risponde alle critiche di Donald Trump, che aveva accusato il presidente Emmanuel Macron di rivolgere "segnali contraddittori" a Teheran sul possibile avvio di un dialogo. La Francia "non ha bisogno di alcuna autorizzazione" per esprimersi sull'Iran, ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Rispondendo implicitamente al presidente americano, che aveva rimproverato a Macron di parlare all'Iran a nome degli Stati Uniti, il capo della diplomazia francese ha sottolineato che "sull'Iran, la Francia si esprime in piena sovranità. Si impegna fortemente per la pace e la sicurezza nella regione, si impegna per consentire una de-escalation delle tensioni e non ha bisogno di alcuna autorizzazione per farlo".

IRAN: TEHERAN ANNUNCIA SISTEMA DI DIFESA ANTIMISSILISTICO POTENZIATO

L'Iran ha annunciato di avere in dotazione un sistema di difesa antimissilistico potenziato con un raggio di azione di 400 chilometri e in grado di difendersi contro i missili balistici e da crociera, oltre che dai droni. Lo rende noto la televisione di Stato iraniana, parlando del 'Falaq', installazione radar che rappresenta una versione aggiornata del sistema Gamma di origini russe. L'annuncio arriva in un momento di alta tensione tra Iran e Stati Uniti. A giugno le forze armate iraniane hanno abbattuto un drone americano nel Golfo con un missile terra-aria, con l'accusa che avesse violato il proprio spazio aereo. Diversa la versione di Washington, che ritiene che il drone volasse in spazio aereo internazionale. ''Questo sistema è dotato di capacità elevate e può sconfiggere qualsiasi tipo di missile balistico e da crociera, oltre che di droni'', ha dichiarato il generale Alireza Sabahifard, comandante del sistema di difesa aereo, citato dall'agenzia di stampa Mehr. Sabahifard ha spiegato che si tratta di una versione revisionata in Iran di un sistema che non era in uso da molto tempo, ha riportato la Mehr, senza indicare il Paese di fabbricazione.