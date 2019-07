Iran, nuove tensioni nel Golfo. Usa: "Abbattuto un drone". Teheran: "E' loro"

Iran: Trump, gli Usa hanno abbattuto un drone iraniano a Hormuz

La Marina degli Stati Uniti ha abbattuto un drone iraniano nello stretto di Hormuz. Lo ha affermato lo stesso presidente americano Donald Trump. Il drone si e' avvicinato eccessivamente all'imbarcazione statunitense, "tanto da metterla in pericolo", ha detto il capo della Casa Bianca, secondo il quale vari inviti a ritirarsi sarebbero stati ignorati.

Iran: Trump,dobbiamo difenderci.Anche alleati proteggano navi

"Questa e' l'ultima di molte provocazioni e azioni ostili contro navi che operano in acque internazionali. Gli Stati Uniti si riservano il diritto di difendere il proprio personale, le proprie strutture e i propri interessi". Lo ha detto il presidente Donald Trump commentando il nuovo sequestro di una petroliera nello Stretto di Hormuz da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniani e annunciando che gli Usa hanno distrutto un drone di Teheran. "Il drone e' stato distrutto immediatamente", ha dichiarato Trump esortando anche gli altri alleati a difendere le loro navi nel Golfo e a condannare il sequestro della petroliera. Il presidente ha rilasciato queste dichiarazioni durante l'incontro con il premier olandese Mark Rutte nella 'East Room' della Casa Bianca.

Iran: Zarif, nessuna informazione su perdita di un nostro drone

L'Irannon "nessuna informazione circa la perdita di un drone, oggi". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif. "Non abbiamo avuto nessuna informazione relativa alla perdita di un nostro drone oggi", ha ribadito Zarif dopo l'annuncio da parte del presidente americano Donald Trump che una nave da guerra degli Stati Uniti avrebbe abbattuto oggi un velivolo automatizzato iraniano nello Stretto di Hormuz. Il ministro degli Esteri di Teheran ha fatto quest'affermazione al suo ingresso nel Palazzo di vetro delle Nazioni Unite a New York, dove era programmato un incontro con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Il capo della Casa Bianca aveva affermato che il drone era stato "abbattuto" dopo che si era avvicinato "in modo pericoloso" alla nave americana.

Iran: Teheran, gli Usa hanno abbattuto un loro drone per errore

L'Iran non solo smentisce che gli Stati Uniti abbiano abbattuto un drone iraniano nello Stretto di Hormuz, come dichiarato ieri dal presidente americano Donald Trump, ma insinua che gli Usa abbiano in realta' abbattuto "un proprio drone per errore". E' quanto dichiara il vice ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Abbas Araghchi.