Iran, raddoppiano le centrifughe avanzate. Trump: "Ora sanzioni devastanti"

Iran: raddoppiato a 60 il numero delle centrifughe avanzate

L'Iran ha attivato trenta nuove centrifughe avanzate IR-6 per l'arricchimento dell'uranio, oltre alle 30 gia' esistenti. Lo ha annunciato il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi), Ali Akbar Salehi, nel giorno del 40esimo anniversario della presa di ostaggi americani nell'ambasciata Usa. "Oggi lanceremo 30 nuove centrifughe IR-6", ha dichiarato Salehi aggiungendo che la decisione di Teheran mostra la "capacita' e determinazione" del paese in ambito nucleare. Salehi ha spiegato che l'Iran produce ora cinque chilogrammi di uranio arricchito al giorno, un quantitativo dieci volte superiore rispetto a due mesi fa, quando Teheran annuncio' il progressivo disimpegno dagli impegni previsti dal Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpos), l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 con Stati Uniti, Cina, Russia, Francia, Regno Unito, Germania e Unione europea. "Non avevamo intenzione di prendere questi provvedimenti, ma le politiche sbagliate di Washington ci hanno spinto a farlo", ha concluso Salehi. Il disimpegno progressivo dall'accordo e' cominciato l'8 maggio scorso. Un anno prima, l'8 maggio del 2018, gli Stati Uniti si erano ritirati unilateralmente dall'intesa e hanno successivamente inasprito le sanzioni contro Teheran.

Iran: Casa Bianca, Usa hanno scelto pace, Teheran faccia lo stesso

Gli Stati Uniti "cercano la pace e sostengono il popolo iraniano, e' giunto il momento che il regime di Teheran faccia lo stesso". Lo ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham, in occasione del 40esimo anniversario del 40esimo anniversario della presa di ostaggi americani nell'ambasciata Usa. "Il regime iraniano continua a colpire civili innocenti e finche' non cambiera' il suo comportamento ostile, gli Stati Uniti continueranno ad adottare pesanti sanzioni", ha aggiunto.

IRAN: UE, 'TEHERAN EVITI DI DANNEGGIARE ACCORDO NUCLEARE'

L'IRAN deve astenersi "da qualsiasi iniziativa" che possa danneggiare il Jcpoa, l'accordo internazionale sull'uso dell'energia nucleare da parte della Repubblica Islamica. Lo sottolinea la portavoce del Servizio Europeo per l'Azione Esterna Maja Kocijancic, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "Abbiamo visto la notizia" degli annunci da parte dell'Iran sugli avanzamenti nelle attrezzature che consentono di arricchire l'uranio e "ne prendiamo nota - ha detto la Kocijancic - più in generale, abbiamo continuato ad esortare l'IRAN a tornare indietro da passi simili, senza indugio, astenendosi da qualsiasi iniziativa che possa danneggiare l'accordo. L'Ue resta impegnata nell'attuazione del Jcpoa (Joint Comprehensive Plan of Action, ndr), che riguarda la nostra sicurezza, ma siamo stati sempre coerenti nel dire che il nostro impegno per l'accordo dipende dal rispetto dello stesso da parte dell'Iran". "Lavoriamo in supporto dell'Aiea (International Atomic Energy Agency, ndr) - ha proseguito la portavoce - che verifica e monitora l'attuazione del Jcpoa in modo indipendente. Ci baseremo sulle loro valutazioni in ogni caso. Abbiamo sempre espresso le nostre preoccupazioni, perché il Jcpoa non riguarda solo la sicurezza del'Europa, ma quella globale. E' un accordo internazionale appoggiato dall'Onu: crediamo che debba rimanere in vigore e che essere attuato e rispettato da tutti", ha concluso.