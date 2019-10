Iran, Rohani vede Maduro: "Insieme abbiamo dato lezione agli Usa"

IRAN: ROHANI VEDE MADURO, 'INSIEME ABBIAMO DATO LEZIONE A USA'

Iran e Venezuela hanno dato una "lezione" agli Stati Uniti con la loro "resistenza e perseveranza". Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Hassan Rohani, incontrando il suo omologo venezuelano, Nicolas Maduro, a margine del summit dei Paesi non allineati a Baku, in Azerbaijan. Riferendosi alle sanzioni imposte dagli Usa a Teheran e Caracas, Rohani ha sottolineato che i due Paesi si sono sempre "aiutati reciprocamente" e "continueranno a farlo", affermando che "gli americani hanno fallito in ogni complotto che hanno ordito nella nostra regione, dall'Iraq alla Siria fino alla Palestina, all'Afghanistan e allo Yemen". Rohani, riporta il sito della presidenza iraniana, ha quindi evidenziato come di recente "i maggiori indici economici dell'Iran abbiano mostrato una tendenza positiva e ciò indica che le cospirazioni dell'Arroganza e degli Stati Uniti, e le loro pressioni, non hanno portato risultati".

Il leader iraniano, rivolgendosi a Maduro, ha infine rimarcato che l'Iran è pronto a "sviluppare le sue relazioni finanziarie e bancarie" e ad "offrire la sua esperienza" al Venezuela nei "settori tecnici, in agricoltura, nelle infrastrutture informatiche e nelle tecnologie moderne". Rohani ha infine invitato Maduro a recarsi in visita ufficiale in Iran. Dal canto suo il leader venezuelano, riporta sempre il sito della presidenza iraniana, ha affermato che le due nazioni "hanno costretto gli Stati Uniti alla ritirata e ad accettare il loro fallimento, resistendo ai loro complotti".