Iran, storico avvicinamento all'Arabia Saudita? Zarif pronto a volare a Ryad

IRAN: ZARIF, 'PRONTO AD ANDARE A RIAD PER SUPERARE DIVERGENZE'

Mohammad Javad Zarif si è detto pronto ad andare in Arabia Saudita, eterna rivale dell'Iran nella regione, per colloqui con gli interlocutori nella monarchia del Golfo con l'obiettivo dichiarato di risolvere le dispute attraverso il dialogo.

Al canale yemenita Almasirah il ministro degli Esteri iraniano ha spiegato che se ci saranno le "giuste condizioni" è pronto ad andare a Riad. Zarif non è entrato nei dettagli, ma ha sostenuto che Teheran resta favorevole a qualsiasi iniziativa utile a ridurre le tensioni nella regione e a collaborare per porre fine al conflitto in Yemen.