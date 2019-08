Iran, Trump: "Le sanzioni pesano, vogliono fare un accordo sul nucleare"

Iran: Trump, economia soffre sanzioni, vuole nuovo accordo nucleare

Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato in un comizio nel New Hampshire che "l'Iran vuole un nuovo accordo nucleare perché la sua economia è fortemente danneggiata dalle sanzioni". Il capo della Casa Bianca ha inoltre accusato il suo predecessore di aver pagato all'Iran "150 miliardi di dollari senza ottenere nulla in cambio" e ha promesso che "l'America non si piegherà mai ad un'altra nazione, come ha fatto in passato".

IRAN: USA, NIENTE VISTI A EQUIPAGGIO PETROLIERA GRACE 1

Gli Stati Uniti hanno minacciato di negare il visto all'equipaggio della petroliera iraniana Grace 1, dissequestrata ieri dalle autorità di Gibilterra dopo che la Corte Suprema ne aveva ordinato il rilascio. ''Gli Stati Uniti affermano che la Grace 1 ha fornito aiuto ai Guardiani della Rivoluzione islamica per il trasporto di petrolio dall'Iran verso la Siria. I membri dell'equipaggio dell'imbarcazione che hanno aiutato i Guardiani della Rivoluzione nel trasporto del petrolio dall'IRAN potrebbero non poter più ottenere il visto o essere ammessi in territorio americano'', si legge in una nota del Dipartimento di Stato Usa. All'inizio di luglio la petroliera iraniana è stata fermata dalle autorità di Gibilterra con il sospetto che il suo carico fosse destinato alla Siria, violando così le sanzioni imposte allo scoppio del conflitto del 2011.