Iran, Trump pronto a incontrare Rohani. Ma resta l'opzione militare

Iran: Trump, pronto a incontrare presidente Rohani

Il presidente americano, Donald Trump, si e' detto pronto a incontrare il capo di Stato iraniano, Hassan Rohani, confermando i suoi appelli al dialogo. In un'intervista concessa a Piers Morgan, giornalista di Itv, da Londra dove si trova in visita di Stato, l'inquilino della Casa Bianca ha sostenuto che preferirebbe fare la pace con la Repubblica islamica ma di non rifiutare a priori la guerra.

L'ipotesi della guerra resta sul tavolo

"Erano finanziatori del terrorismo", ha aggiunto. Poi, alla domanda se ritenga necessario avviare un'azione militare, il presidente americano ha risposto: "C'è sempre la possibilità". "Se lo voglio? No, preferirei di no. Preferirei di gran lunga parlare". "L'unica cosa è che non possiamo permettere loro di avere armi nucleari".