Iran, Trump segue Khamenei: "Preferisco non incontrare Rohani"

IRAN: TRUMP: "PREFERISCO NON INCONTRARE ROHANI"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che preferisce non incontrare l'omologo iraniano Hassan Rohani a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. ''Non escludo niente, ma preferisco non incontrarlo'', ha detto Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti a bordo dell'Air Force One.

La posizione di Trump segue quella espressa ieri dalla Guida suprema della Repubblica Islamica, l'Ayatollah Ali Khamenei, che ha escluso qualsiasi negoziato con gli Stati Uniti a meno che ''non si pentano'' e non ''tornino a far parte dell'accordo sul programma nucleare iraniano''.