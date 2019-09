Iran, Trump: "Pronto a incontrare Rohani". Salta l'accordo in Afghanistan

Iran: Trump, pronto ad incontrare Rohani

Donald Trump resta disponibile ad incontrare il presidente iraniano Hassan Rohani. "Potrei incontrarlo, nessun problema con l'idea" di un incontro del genere, ha detto ai cronisti della Casa Bianca.

IRAN: NETANYAHU, ISRAELE HA SCOPERTO ALTRI SITI MILITARI NUCLEARI SEGRETI'

Israele ha smascherato altri siti segreti in IRAN per lo sviluppo del programma nucleare militare, ha reso noto il premier, Benjamin Netanyahu, in una conferenza stampa a Gerusalemme in cui ha sollecitato la comunità internazionale a "svegliarsi" per introdurre, come gli Stati Uniti, nuove sanzioni contro Teheran. Gli ispettori dell'Aiea hanno scoperto materiale nucleare in un deposito nucleare segreto che Israele aveva denunciato all'Onu lo scorso anno, ha aggiunto il premier. Fra i siti smascherati da Israele citati da Netanyahu oggi, "uno dei più importanti, per la produzione di armi nucleari, è quello di Abadeh (a sud di Isfahan). In questi sito, l'IRAN ha condotto esperimenti per sviluppare armi nucleari", ha denunciato il premier, precisando che Teheran ha distrutto questo sito quando ha capito che era stato scoperto. Netanyahu ha quindi mostrato una foto satellitare del centro, scattata lo scorso giugno, nella provincia meridionale di Fars. A luglio, il complesso risultava distrutto, come evidenziato da una seconda immagine mostrata da Netanyahu. "Israele sa quello che state facendo, quando lo state facendo e dove lo fate", ha aggiunto.

Afghanistan: Trump, i negoziati con i talebani "sono morti"

Intanto i negoziati tra gli Stati Uniti e i talebani sono "morti": lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, dopo aver annunciato sabato scorso la cancellazione all'ultimo momento di un incontro segreto con i leader del gruppo fondamentalista afghano a Camp David in seguito a un attentato a Kabul giovedì nel quale è morto un soldato americano. "Per quanto mi riguarda, (i colloqui) sono morti", ha sottolineato Trump, in partenza per un tour elettorale nella Carolina del Nord. "Hanno pensato che dovevano uccidere gente per guadagnare una posizione negoziale leggermente migliore", ha spiegato il presidente americano, definendolo "un grande errore".