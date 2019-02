Iran, Zarif: "Non posso escludere una guerra con Israele"

Iran, Zarif: "Non posso escludere una possibile guerra con Israele"

Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha dichiarato di non poter l'ipotesi di un conflitto armato con Israele. In un'intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, il capo della diplomazia di Teheran ha chiarito di "non essere in grado di escludere la possibilita'" rispondendo a una domanda sull'eventualita' di una guerra imminente con lo Stato ebraico.

"C'e' dell'avventurismo dalla parte di Israele e questo puo' essere pericoloso", ha affermato Zarif. La scorsa settimana il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha confermato che l'esercito israeliano aveva compiuto un nuovo raid in Siria che, secondo l'esercito siriano, ha distrutto un ospedale e un punto d'osservazione militare.