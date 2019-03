Iraq, bambini a processo per sospetti legami con l'Isis

L'ong che parla di processi "fortemente viziati" e contrari al diritto internazionale, ha realizzato un'inchiesta intervistando 29 bambini iracheni, attualmente detenuti o che sono stati in carcere, e anche i loro familiari e i secondini oltre a raccogliere fonti giudiziarie.

Molti ragazzini sono stati arrestati in campi profughi o a posti di blocco sulla base di vaghi indizi; poi, secondo Human Rights Watch (Ong), sono stati picchiati, torturati con scosse elettriche, costretti ad ammettere l'appartenenza all'Isis, anche se non si erano mai uniti ai jihadisti, e processati senza avvocati. "Mi hanno picchiato ovunque con tubi di plastica: dicevano che dovevo dire che stavo con l'Isis e ho accettato", ha raccontato un quattordicenne. I processi duravano una manciata di minuti ed erano condotti in curdo, una lingua che i ragazzi, di lingua araba, non capiscono. Le condanne, nei processi realizzati nel territorio del governo regionale curdo, si aggirano sui sei/nove mesi; ma nei tribunali federali quei ragazzini sono stati condannati fino a 15 anni, ritrovandosi poi in carceri sovraffollate accanto ad adulti e in violazione degli standard internazionali.

Secondo il rapporto 'Everyone Must Confess': “Abuses against Children Suspected of Isis Affiliation in Iraq", i bambini detenuti dalle autorita' irachene e curde per presunti legami con i jihadisti sono circa 1.500 e almeno 185 sono quelli accusati di terrorismo e condannati a pene carcerarie.