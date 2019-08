Isis, Al Baghdadi passa il testimone. Abdullah Qardash nuovo leader. Chi è

Terrorismo: Al Baghdadi nomina Abdullah Qardash nuovo leader dello Stato islamico

Al Baghdadi, forse paralizzato, si fa da parte. Il leader dello Stato islamico (Isis) ha infatti annunciato in un comunicato tramite l'agenzia di propaganda "Amaq", la scelta di Abdullah Qardash come nuovo leader del gruppo terroristico. In una nota l'Isis afferma: "Il califfo e combattente Abu Bakr al Baghdadi ha nominato il combattente Abdullah Qardash per occuparsi dei musulmani all'interno dello Stato islamico". Le informazioni su Qardash sono particolarmente stringate. L'uomo, il cui nome di battaglia è Abu Omar Turmani, sarebbe originario di Tal Afar e finora ha servito come responsabile degli affari di sicurezza dello Stato islamico.

Il passaggio del testimone dopo le voci sulla paralisi di Al Baghdadi

Il cambio ai vertici dello Stato islamico, se confermato, giunge dopo la serie di notizie in base alle quali Al Baghdadi sarebbe paralizzato. A fine giugno il responsabile dell'intelligence irachena, Abu Ali al Basri aveva riferito che il fondatore del gruppo terroristico aveva subito lesioni alla colonna vertebrale riportate in seguito ai bombardamenti aerei internazionale avvenuti ad Hajin, citta' situata nella Siria orientale, non lontano dal confine iracheno. Per quanto riguarda il luogo in cui si troverebbe Al Baghdadi si rincorrono varie voci. Secondo Al Basri, il fondatore dello Stato islamico sarebbe ancora in Siria, mentre per l'ex ministro dell'Interno iracheno, Baqir Habr al Zubaidi si troverebbe in Libia. Al Baghdadi, piu' volte dato per morto o ferito, e' apparso lo scorso aprile in video di 18 minuti per la prima volta dal sermone nella Grande Moschea di Mosul nel 2014.