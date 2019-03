Islam, svolta del Grande Iman sunnita: "Poligamia ingiustizia per le donne"

Svolta Islam, il grande imam sunnita: "Poligamia spesso ingiustizia per le donne"

Il grande imam di al Azhar, la massima autorita' dell'islam sunnita, Ahmed al Tayeb, ha definito la poligamia "spesso un'ingiustizia per le donne e per i figli", innescando un grande dibattito all'interno del mondo musulmano. La pratica - ha spiegato su Twitter e nel suo programma tv settimanale - e' il risultato di "una mancanza di comprensione del Corano e della tradizione del Profeta". Nella puntata di venerdi', il capo della prestigiosa universita' egiziana che il mese scorso si e' incontrato con Papa Francesco ad Abu Dhabi - ha inoltre insistito che "coloro che sostengono che il matrimonio debba essere poligamo sono tutti in errore". Il Corano - ha spiegato - prescrive che per fare in modo che un musulmano abbia piu' mogli "debba obbedire alle condizioni di equita'" e "se c'e' ingiustizia e' proibito avere piu' mogli".

Al Tayab ha firmato col Papa un impegno per la tutela delle donne

Dopo che i commenti del grande imam, al Azhar ha chiarito in seguito di non aver chiesto la messa al bando della poligamia. Al Tayeb, che con il Papa ha firmato un impegno non solo per la pace ma anche per maggiori tutele per la donna, ha affermato che le questioni femminili sono destinate a essere rinnovate. "Le donne rappresentano la meta' della societa', se non ci prendiamo cura di loro e' come se camminassimo su un solo piede", ha scritto nelle sue osservazioni pubblicate su Twitter. L'approccio del grande imam e' stato accolto favorevolmente dal Consiglio nazionale egiziano per le donne.