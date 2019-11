Israele, corsa al contro il tempo per Gantz per formare il governo

Israele: corsa contro tempo per Gantz per trovare intesa su governo

Il tempo stringe in Israele per la formazione di un governo: Benny Gantz, ex capo di Stato maggiore e leader del partito centrista Blu e Bianco, ha le ore contate. Se per mercoledi' pomeriggio non sara' riuscito a mettere insieme i numeri per creare un esecutivo, dovra' rimettere il mandato, aprendo la strada per il terzo round di elezioni la prossima primavera, dopo quelle dello scorso aprile e settembre. Mentre il premier uscente Benjamin Netanyahu soffia sul fuoco del razzismo, incitando l'opinione pubblica contro i deputati arabi che potrebbero sostenere dall'esterno un governo di minoranza - un'ipotesi definita come una "minaccia esistenziale" per lo Stato ebraico - Gantz moltiplica i colloqui. Il leader dell'opposizione si e' incontrato con Avigdor Lieberman, leader del partito ultranazionalista russofono, che da mesi spinge per un governo di unita' nazionale con Blu e Bianco e Likud ma senza i partiti religiosi ultra-ortodossi, alleati del premier nel blocco di destra.

"Se per mercoledi' pomeriggio non abbiamo raggiunto un accordo, per quanto mi riguarda, abbiamo fallito e sara' ognuno per se'", ha dichiarato Lieberman, definendo l'incontro di ieri con Netanyahu "pragmatico". Tra i nodi principali sul tavolo, c'e' quello della presenza nell'esecutivo dei partiti religiosi con i quali Lieberman ha avuto profonde frizioni negli ultimi anni, tanto da spingerlo a uscire dal governo, innescando la crisi. Proprio su questo tema, secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa, ci sarebbe un quadro di accordo tra Blu e Bianco e Yisrael Beiteinu. Altra questione centrale sono le beghe giudiziarie di Netanyahu, che e' in attesa di sapere se verra' formalmente incriminato per corruzione dal procuratore generale Avichai Mandleblit. Il presidente Reuven Rivlin ha proposto una premiership a rotazione con Netanyahu come primo premier, con l'assicurazione di quest'ultimo che lascera' l'incarico nel caso venisse incriminato, ma Gantz finora l'ha respinta, deciso, cosi' come il suo numero 2 Yair Lapid, a non sedere nello stesso governo con un premier incriminato. Intanto, Netanyahu ha avuto un incontro con Gideon Sa'ar, suo rivale all'interno del partito: il deputato e' stato l'unico finora ad annunciare pubblicamente che lo sfidera' alle primarie qualora dovessero esserci. I due hanno parlato della "situazione politica e degli sforzi di formare un governo di unita' nazionale ed evitare un pericoloso governo di minoranza", hanno fatto sapere.