Israele, Gantz pronto a cedere a Netanyahu: premier a rotazione

Blu e Bianco e' pronto ad accettare la proposta per formare un governo di unita' nazionale avanzata dal presidente israeliano Reuven Rivlin che prevede Benjamin Netanyahu come primo premier a rotazione, con l'assicurazione che prendera' un congedo a tempo indeterminato in caso di incriminazione per corruzione. Lo scrive Yedioth Ahronoth mentre si moltiplicano gli sforzi del leader del partito centrista, Benny Gantz, per mettere insieme i numeri per formare un esecutivo in vista della scadenza di domani sera a mezzanotte per presentarlo.

Gantz e Netanyahu si incontreranno stasera alle 22, ora locale. Intanto Rivlin ha cominciato un nuovo round di colloqui con i leader dei partiti, a cominciare da Rafi Peretz del Focolare ebraico; seguiranno nel pomeriggio Nitzan Horowitz del Campo Demcoratico, e per concludere Netanyahu a nome del Likud. Il giro di incontri terminera' domani con i leader dei partiti religiosi e con il ministro della Difesa, Naftali Bennett, de La Nuova Destra.