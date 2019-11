Israele, Gantz rimette il mandato: 3 voto? Netanyahu verso l'incriminazione

ISRAELE: GANTZ RIMETTE MANDATO PER FORMARE GOVERNO

Benny Gantz, il leader del Partito Blu e Bianco, ha annunciato di aver fallito nel tentativo di formare il nuovo governo israeliano ed ha rimandato il mandato al presidente Reuven Rivilin. L'annuncio è arrivato qualche ora prima della scadenza della mezzanotte, entro la quale avrebbe dovuto arrivare ad un accordo per la formazione del nuovo governo per scongiurare un ritorno alle urne, il terzo in un anno.

Dopo la rinuncia di Gantz scatta un periodo di 21 giorni durante il quale almeno 61 dei 120 membri della Knesset, il parlamento israeliano, potranno scegliere uno dei deputati perché diventi primo ministro. Se si troverà un nome, ci saranno 14 giorni di tempo per formare una coalizione. In caso contrario, al termine dei 21 giorni che partono domani si andrà nuovamente ad elezioni anticipate. Una data plausibile potrebbe essere marzo. "In questo periodo - ha detto Gantz - resterò a disposizioni per negoziati diretti, sostanziali e rapidi per formare un governo che porti Israele fuori dalla paralisi imposta. Ci sono 21 giorni fatidici durante i quali la democrazia in Israele sarà sottoposta al più importante dei test".

Israele, il procuratore decide sull'incriminazione di Netanyahu

Nel frattempo il procuratore generale di Stato Avichay Mandelblit deve decidere la incriminazione di Benyamin Netanyahu e potrebbe darne annuncio gia' nelle prossime ore: lo sostiene la televisione Canale 13, ma finora non c'e' alcuna altra conferma. Secondo l'emittente il premier sarebbe incriminato per frode ed abuso di ufficio al termine dell'inchiesta su ingenti doni ricevuti da importanti uomini d'affari. In due altri dossier - ha aggiunto la emittente - non e' nota la decisione definitiva di Mandelblit. Riguardano tentativi attribuiti a Netanyahu di influenzare a proprio beneficio la linea editoriale di mezzi di informazione nazionali. Canale 13 ha appreso inoltre che Mandeblit si accinge ad inoltrare la documentazione al presidente della Knesset (parlamento) Yoel Edelstein. Da quel momento Netanyahu avra' 30 giorni per chiedere di avvalersi della immunita' parlamentare, ha concluso la emittente.