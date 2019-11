Israele, Gantz si offre di salvare Netanyahu: "Premier a rotazione"

Israele: Gantz a Likud, governo ampio ora e fra 2 anni Netanyahu

Benny Gantz, rivale del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha invitato i leader del suo partito a mobilitarsi per formare un governo, due giorni dopo l'accusa di "Bibi" per frode e violazione della fiducia ed e' arrivato a proporre una sorta di 'staffetta' con l'attuale premier. "In queste circostanze, chiedo il governo piu' ampio possibile sotto la mia guida", ha detto Gantz in una conferenza stampa a Tel Aviv, rivolgendosi ai leader del Likud, la formazione di Netanyahu. "Saro' primo ministro per i primi due anni", ha aggiunto, aggiungendo che Benjamin Netanyahu, "se autorizzato, puo' tornare e diventare primo ministro" per i successivi due anni.

Secondo l'ex capo dell'esercito israeliano, questa e' "l'unica alternativa alle nuove elezioni". I due principali partiti del paese, Likud (a destra) di Benjamin Netanyahu e Bleu-blanc (al centro) di Benny Gantz, hanno guidato le elezioni parlamentari anticipate del 17 settembre. Ne' Netanyahu, ne' Gantz sono riusciti a formare una maggioranza di governo. Per evitare una terza elezione in meno di un anno, questa settimana il presidente Reuven Rivlin ha incaricato il Parlamento di trovare un primo ministro per far uscire Israele dall'impasse politica. I deputati hanno ora tre settimane di tempo per trovare quello che avra' bisogno del sostegno di almeno 61 dei 120 deputati.