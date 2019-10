Israele, gli Usa scaricano Netanyahu: lunedì incontro Kushner Gantz

Israele: Jared Kushner arriva lunedi', incontrera' Gantz

Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump e suo consigliere per il Medio Oriente, e' atteso in Israele il prossimo lunedi'. Il marito di Ivanka Trump incontrera' per la prima volta all'ambasciata americana il leader del partito centrista Blu e Bianco, Benny Gantz, incaricato dal presidente Reuven Rivlin di formare un governo dopo che il premier uscente Benjamin Netanyahu ha fallito nel compito.

Kushner sara' accompagnato dal vice Avi Berkowitz, che ha preso il posto dell'inviato per il Medio Oriente Jason Greenblatt, e dal rappresentante speciale per l'Iran, Brian Hook. La visita e' volta ad avere un'impressione sulla politica situazione in Israele e sulle prospettive di formare un governo: Washington ha reso chiaro che fino a quando non ci sara' un esecutivo, non verra' presentato il piano di pace targato Usa.