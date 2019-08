Israele nega il visto a 2 deputate dem su richiesta di Trump

ISRAELE NEGA INGRESSO A DEPUTATE DEMOCRATICHE USA TLAIB E OMAR

Israele ha negato il visto di ingresso alle due deputate democratiche statunitensi Rashida Tlaib e Ilhan Omar. Lo ha riferito il vice ministro degli Esteri Tzipi Hotovely ai media israeliani.

Se Israele consentisse l'ingresso delle due deputate democratiche Usa Rashida Tlaib e Ilhan Omar "mostrerebbe grande debolezza". Così il presidente Donald Trump era intervenuto nella vicenda che in queste ore sta tenendo banco sui media israeliani. Le due deputate, scrive Trump su Twitter, "odiano Israele e tutti gli ebrei e non c'è nulla che possa essere detto o fatto per fare cambiare loro idea". Le due deputate democratiche, scrive ancora il presidente Usa, sono "una disgrazia" e se gli stati in cui sono state elette, il Michigan e il Minnesota le rieleggeranno, "passeranno dei brutti momenti". In mattinata i media israeliani avevano diffuso la notizia che il ministro dell'Interno Arye Deri era deciso a negare l'ingresso in Israele alle due deputate democratiche Usa Rashida Tlaib e Ilhan Omar, sostenitrici del Bds, il movimento filo palestinese che chiede il boicottaggio internazionale di Israele. Le due deputate erano attese in Israele per venerdì.