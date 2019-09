Israele, Netanyahu cede alla grande coalizione. Gantz fa le regole: io premier

Israele: si amplia divario, Gantz supera Netanyahu di due seggi

Con il 96,5% dei voti scrutinati, si e' ampliato il divario tra il partito di Benjamin Netanyahu e quello di Benny Gantz: Blu e Bianco dell'ex capo di Stato maggiore supera di due seggi il Likud, 33 a 31. Segue la Lista Araba Unita a 13 seggi, lo Shas a 9 e lo United Torah Judaism a 8. Stesso risultato per Yisrael Beiteinu di Avigdor Lieberman mentre Yamina sta a 7. La sinistra di Labor-Gesher si e' fermata a 6 mentre il Campo Democratico ne ha 5.

Netanyahu cede e offre un governo di unità nazionale a Gantz e Lieberman

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha esortato Benny Gantz, leader di Blu e Bianco, a unirsi a lui per formare un governo di unita' nazionale in seguito alle elezioni che hanno visto i due principali avversari ritrovarsi testa a testa, entrambi senza i numeri necessari per formare un esecutivo. "Incontriamoci, dobbiamo formare un governo di unita'", ha sottolineato il leader del Likud rivolgendosi a Gantz in un video su Twitter. "Durante le elezioni - ha dichiarato il premier israeliano - ho promosso la formazione di un governo di destra, ma, purtroppo, il risultato delle elezioni ha dimostrato che ciò non è possibile". "Pertanto - ha aggiunto - non ci sono altre scelte se non dare vita ad un ampio governo di unità". Il premier si è quindi rivolto direttamente al suo principale avversario, Gantz: "Mi rivolgo a lei. Benny, sta a noi dar vita ad un ampio governo di unità oggi. Il paese si aspetta da entrambi che lavoriamo assieme. Incontriamoci oggi. A qualunque ora, in qualunque momento. Per dar vita a questo processo che attendono da noi in questo momento". ''Non possiamo e non abbiamo motivo di andare ad una terza elezione. Mi oppongo a questo. Al momento siamo chiamati a formare un ampio governo di unità oggi", ha ribadito il premier, citato dai media israeliani.

Israele: Gantz, saro' io a formare governo unita' e lo guidero'

"Blu e Bianco ha vinto le elezioni ed e' il partito piu' grande. Intendo formare un governo di unita' ampio e liberale sotto la mia leadership": lo ha affermato il leader del partito, Benny Gantz, rispondendo all'appello lanciato da Benjamin Netanyahu che gli aveva offerto di unire le forze con il Likud e i partiti della destra e religiosi per realizzare un esecutivo.