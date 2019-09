Israele, Netanyahu a Gantz: incontriamoci per governo unità

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha esortato Benny Gantz, leader di Blu e Bianco, a unirsi a lui per formare un governo di unita' nazionale in seguito alle elezioni che hanno visto i due principali avversari ritrovarsi testa a testa, entrambi senza i numeri necessari per formare un esecutivo. "Incontriamoci, dobbiamo formare un governo di unita'", ha sottolineato il leader del Likud rivolgendosi a Gantz in un video su Twitter.



"Durante le elezioni - ha dichiarato il premier israeliano - ho promosso la formazione di un governo di destra, ma, purtroppo, il risultato delle elezioni ha dimostrato che ciò non è possibile". "Pertanto - ha aggiunto - non ci sono altre scelte se non dare vita ad un ampio governo di unità". Il premier si è quindi rivolto direttamente al suo principale avversario, Gantz: "Mi rivolgo a lei. Benny, sta a noi dar vita ad un ampio governo di unità oggi. Il paese si aspetta da entrambi che lavoriamo assieme. Incontriamoci oggi. A qualunque ora, in qualunque momento. Per dar vita a questo processo che attendono da noi in questo momento". ''Non possiamo e non abbiamo motivo di andare ad una terza elezione. Mi oppongo a questo. Al momento siamo chiamati a formare un ampio governo di unità oggi", ha ribadito il premier, citato dai media israeliani.