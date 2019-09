Israele, l'era Netanyahu verso il capolinea. Persino gli Usa pronti a mollarlo

Stavolta il regno di King Bibi potrebbe essere davvero finito. Dopo essere arrivato primo alle elezioni di aprile, senza essere riuscito a formare il governo per le divergenze con il partito del russofono Avigdor LIeberman, Benjamin Netanyahu è stato sorpassato dal rivale Benny Gantz nel replay del voto di martedì. E ora la sua unica speranza rimasta, per provare a rimandare il capolinea della sua era, sembra quella di sperare che l'ex generale dell'esercito non riesca a formare un governo evitando così le terze elezioni nel giro di pochi mesi. E i segnali di fine regno non sono finiti. Ne arriva uno anche da Oltreoceano, vale a dire dal principale alleato geopolitico di Israele e dal più grande amico di Netanyahu, vale a dire gli Stati Uniti, che sembrano pronti a mollarlo dopo avergli tirato la volata prima delle urne tra spostamento dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme e le promesse di annessione della Valle del Sinai.

A spoglio ultimato, è arrivata la conferma del ko di Netanyahu, che solo qualche mese fa sembrava non poter conoscere rivali. Il partito Blu e Bianco di Gantz ha infatti totalizzato 33 seggi contri i 31 del Likud, imponendosi come prima forza politica del paese. I due opposti schieramenti dai quali Netanyahu e Gantz possono provare ad attingere per avere la maggioranza sono rimasti più o meno sui livelli precedenti. Ma né il blocco di destra con le forze ultraortodosse (Likud, Shas, United Torah Judaism e Yamina) né quello di centrosinistra (Blu e Bianco, democratici e laburisti) più le liste arabe arrivano ai 61 seggi totali richiesti per avere la maggioranza, fermandosi rispettivamente a 55 e 57 poltrone.

Ecco allora che il ruolo decisivo, ancora una volta, spetta al partito russofono Yisrael Beiteinu di Lieberman, che con i suoi 8 seggi potrà sostanzialmente decidere il destino dei due contendenti. E l'impressione è che potrebbe prediligere Gantz, anche se la coesistenza con gli arabi si annuncia più che complicata. Non a caso lo stesso Lieberman aveva per primo lanciato l'idea di un governo di unità nazionale che comprendesse le maggiori forze del paese, compreso Likud. Un'ipotesi rilanciata da Gantz e alla quale lo stesso Netanyahu aveva aperto, sperando così di restare al centro del gioco.

Ma l'ex generale ha subito chiarito che il pallino è nelle sue mani, visto il primo posto raggiunto alle urne. "Blu e Bianco ha vinto le elezioni ed è il partito più grande. Intendo formare un governo di unità ampio e liberale sotto la mia leadership", ha subito risposto Gantz, chiarendo che sarebbe stato lui il premier e che l'inclusione di Likud sarebbe potuto avvenire solo in caso di necessità e comunque senza la partecipazione diretta di Netanyahu.

La freddezza di Gantz è dettata anche dal fatto che Netanyahu ha subito incontrato i leader dei partiti ultraortodossi a spoglio non ancora ultimato, annunciando che i presenteranno come un blocco unico ai negoziati. Una postura che di certo non facilita l'eventuale accordo per la "grande coalizione" alla israeliana proposta per primo da Lieberman. Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha assicurato che farà "tutto il possibile per evitare una terza tornata elettorale" ma il pericolo incombe, anche perché se Gantz chiude la porta a Netanyahu non resta che sperare nel fallimento delle trattative e in nuove elezioni, magari contando su qualche fattore esterno nella forbice di tempo che porterebbe alle urne (come per esempio la crisi del Golfo e la tensione con l'Iran) per riconquistare voti.

A proposito di fattori esterni, ce ne sono alcuni decisamente non incoraggianti per Netanyahu, che tra le altre cose ha annunciato la sua assenza all'assemblea generale delle Nazioni Unite dei prossimi giorni. A commento del risultato elettorale, Donald Trump ha infatti pronunciato parole piuttosto fredde per l'amico Bibi: "Aspettiamo i risultati, vediamo cosa succede", ha commentato il presidente degli Stati Uniti, riferendo di non averci ancora parlato. Per poi sottolineare, "la nostra relazione è con Israele". Insomma, una presa di distanza come a dire: se c'è Netanyahu o Gantz, per noi non fa differenza.

Non un'uscita da sottovalutare, soprattutto se si considera che Trump ha fretta di svelare il suo piano di pace per il Medio Oriente che ha già dovuto tenere nel cassetto più a lungo del previsto dopo il fallimento dei negoziati israeliani dopo le elezioni di aprile. Ora Trump, che ha bisogno di accordi e risultati concreti da mostrare nel lungo avvicinamento alla campagna elettorale per il voto americano del 2020, non sembra più disponibile ad aspettare e chiarisce che il suo rapporto non è personale ma con Israele in generale.

Parole da fine regno.

@LorenzoLamperti